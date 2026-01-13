Experto español sobre temas militares comenta "lo que le queda al Estado cubano"

Ver más

El analista español Yago Rodríguez, experto en defensa y asuntos internacionales, aseguró que “Cuba es el siguiente en la lista natural” de posibles acciones militares de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Sus declaraciones ocurrieron durante una entrevista en el canal de YouTube The Wild Project, en el episodio #356 titulado “Cosas Militares: ¿Puede ser ejecutado Maduro? Así son los Delta Force”.

Rodríguez, considerado una de las voces más reconocidas en análisis militar en el ámbito hispano, explicó que “si quieres dominar el hemisferio occidental… Cuba” es el paso inevitable tras la reciente operación estadounidense que derrocó a Nicolás Maduro en Venezuela.

En su opinión, el régimen de La Habana ha sobrevivido durante décadas gracias a un conocimiento estratégico único: “Lo que le queda al Estado cubano es el know how, a través de la inteligencia, sobre cómo controlar un país. Eso es lo que le enseñaron al régimen de Venezuela, cómo controlar al ejército y evitar que aparezca un tipo y dé un golpe de Estado”.

El experto sostuvo que ese control es hoy la principal y casi única fortaleza del sistema cubano. “Gracias a ese conocimiento el régimen mantiene el poder, pero ya no tienen una figura de prestigio liderando. Los que quedan son los viejos que hicieron una revolución en los años 50 del siglo pasado, así que ya me dirás. Son débiles”.

Sobre el liderazgo de Miguel Díaz-Canel, Rodríguez fue tajante: “No tiene proyección internacional, lo está intentando, pero no tiene relevancia”.

El experto español recordó que en el pasado el ejército cubano tuvo protagonismo en guerras en África, aunque subrayó que “ese poderío militar ha desaparecido”.

Para el analista, el contexto actual coloca a Cuba en el centro del radar estratégico de Washington, especialmente bajo la administración de Donald Trump y con Marco Rubio como secretario de Estado.

“La presencia de Rubio es otro factor importante que podría poner a Cuba en el primer puesto de la lista de interés para EE. UU.”, señaló.

Rodríguez concluyó con una reflexión sobre el futuro económico de la Isla. “En Cuba hay un pastel a repartir. Es un país subdesarrollado que vive sin inversión desde hace mucho tiempo. (...) No tiene por qué seguir siendo la vaca sagrada que todavía se respeta”.