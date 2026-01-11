Venezuela promete atención a las familias de los muertos en operativo contra Maduro: ¿Cuba hará algo con los suyos?

Vídeos relacionados:

Ver más

Mientras el gobierno interino de Venezuela proyecta un discurso de homenaje y atención a los familiares de quienes murieron durante el ataque estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro, en Cuba crece el malestar de familias que aseguran no tener información clara, ni siquiera la certeza de poder recuperar los restos de sus seres queridos enviados al país venezolano.

Esta semana, la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, encabezó el acto oficial dedicado a los caídos del 3 de enero, día en que fuerzas militares estadounidenses capturaron a Maduro.

Durante la ceremonia, Rodríguez anunció la creación de una comisión destinada al acompañamiento integral de los familiares de los combatientes fallecidos y prometió que el Estado venezolano no los dejará solos.

También informó que se edificará un monumento para preservar la memoria de quienes, según su discurso, murieron defendiendo al país ante una "agresión extranjera".

"Un monumento en honor a nuestros héroes, heroínas y mártires. Honor y gloria a los hombres y mujeres que murieron en combate. ¡Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate!", recalcó.

Delcy calificó a los fallecidos como "héroes y heroínas de la patria de Simón Bolívar" e incluyó explícitamente a los 32 combatientes cubanos muertos durante la operación, a los que definió como "hermanos de Cuba" que lucharon junto a los venezolanos "como un solo pueblo".

Lo más leído hoy:

Mientras, en Cuba, en los días posteriores a la captura de Maduro el gobierno divulgó por primera vez las identidades de los 32 militares fallecidos en Caracas.

Todos pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias o al Ministerio del Interior y, según la versión oficial, cumplían "misiones a solicitud de órganos homólogos de Venezuela".

La publicación incluyó nombres, fotografías y rangos, y reconoció así una presencia militar cubana que durante años había sido negada por La Habana.

Pero más allá del duelo nacional decretado por Miguel Díaz-Canel, varias familias han comenzado a denunciar un escenario marcado por la falta de información precisa, la opacidad y la incertidumbre sobre el destino de los restos de sus parientes.

El caso del capitán del MININT Adriel Adrián Socarrás Tamayo, de 32 años, ha puesto rostro humano a esa situación.

Socarrás Tamayo, natural de Yara, Granma, formaba parte de una unidad de Matanzas y llevaba dos años desplegado en Venezuela. Sus allegados desconocían que integraba el esquema de seguridad directa de Maduro.

Tras ser notificados de su fallecimiento, las autoridades informaron a su familia que no sería posible repatriar ni entregar el cuerpo debido al contexto bélico y a supuestas limitaciones operativas en los aeropuertos venezolanos.

Los familiares, sin embargo, aseguran no haber recibido detalles claros sobre las circunstancias de su muerte ni confirmación directa de que el cuerpo se encuentre bajo custodia oficial.

"Nadie le ha puesto el cascabel al gato, ni ha dicho 'el cuerpo lo tenemos en la mano, murió de esta forma, murió de aquella'. Todavía no tenemos claridad de eso", declaró un familiar a Martí Noticias.

Según versiones transmitidas por mandos militares, el capitán habría muerto "tiro a tiro" mientras formaba parte del cordón de seguridad de Maduro.

Socarrás enviaba dinero regularmente a su madre y a su esposa desde Caracas y había pasado su último período de vacaciones en Cuba el año pasado.

El contraste entre ambos escenarios resulta evidente.

Mientras en Venezuela el discurso oficial busca mostrar respaldo institucional a las víctimas, en Cuba los familiares de los caídos denuncian una respuesta limitada, marcada por el silencio y la falta de certezas que les permitan cerrar el duelo.

Ambos países están gobernados bajo regímenes autoritarios, pero la diferencia en el trato público hacia los familiares de los fallecidos ha dejado al descubierto una brecha dolorosa.