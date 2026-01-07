Bruno Rodríguez acusa a EE.UU. de usar a jóvenes pobres para pelear sus guerras

Vídeos relacionados:

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, volvió a arremeter contra Estados Unidos en un mensaje en su cuenta en X, en medio de la creciente tensión entre La Habana y Washington por las recientes acciones de la administración estadounidense con Venezuela.

Rodríguez Parrilla acusó a Estados Unidos de promover un "orden internacional basado en la fuerza y el poder militar" que recuerda, en sus palabras, "los peores años del despojo mediante la guerra".

A su juicio, esa política implicaría la violación de normas y principios del Derecho Internacional surgidos después de siglos de barbarie.

Según el jefe de la diplomacia cubana, Estados Unidos arriesga "la vida de los miles de jóvenes estadounidenses de bajos ingresos que alistarían en las fuerzas armadas y enviarían a combatir en cualquier lugar del planeta".

El canciller también criticó lo que describió como un despilfarro de miles de millones de dólares en guerras y operaciones militares, contrarias, afirmó, a las promesas electorales de la administración estadounidense.

Las palabras de Rodríguez Parrilla reflejan una narrativa tradicional del gobierno cubano que busca presentar a Estados Unidos como un agresor global que instrumentaliza a jóvenes vulnerables para sus intereses geopolíticos.

Sin embargo, el mensaje fue ampliamente recibido en redes sociales con escepticismo y crítica por parte de muchos cubanos, que consideran que está desconectado de la realidad interna de la Isla y de los problemas cotidianos que enfrentan sus propios jóvenes y ciudadanos.

La publicación del dirigente cubano alude a un tuit del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien defendió una postura firme de Estados Unidos tras recientes incautaciones de barcos petroleros de Venezuela.

"Estados Unidos continúa aplicando el bloqueo contra todos los buques de la flota oscura que transportan ilegalmente petróleo venezolano para financiar actividades ilícitas, robando al pueblo venezolano", dijo.

Hegseth subrayó que solo se permitirá el comercio energético legítimo y legal que determine Washington.

Por su parte, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío, salió a respaldar y radicalizar la narrativa de Bruno Rodríguez, en un tuit en el que colocó a EE.UU. como el enemigo histórico absoluto, comparable con Hitler, y legitimando cualquier tipo de respuesta "patriótica" contra él.

"Frente a Hitler, fue la respuesta patriótica de los pueblos y sus respectivos gobiernos, donde la hubo, como en la URSS, la que propinó la derrota del nazi-fascismo y salvó a Europa y al resto del mundo del escenario que hoy intenta imponerle EEUU al mundo", escribió.

El pronunciamiento de Rodríguez Parrilla y De Cossío se produce en un contexto de máxima tensión entre La Habana y Washington, tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

Trump aseguró que "Cuba está lista para caer", argumentando que el régimen cubano ha perdido su principal sostén económico con el colapso del flujo de petróleo venezolano, y que la caída del gobierno de la Isla "parece inevitable".

Ante esas afirmaciones, el canciller cubano acusó directamente a Trump de "mostrar desconocimiento total sobre Cuba" y de repetir "la agenda de mentiras de los políticos cubanoamericanos".

En su mensaje, Rodríguez Parrilla calificó las palabras del mandatario estadounidense como una "blasfemia" y afirmó que los cubanos están dispuestos a "dar sus vidas" para defender la soberanía nacional.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia cubana no se limitaron a una defensa retórica.

En ellas reiteró el discurso histórico de "resistencia antiimperialista" que el régimen ha utilizado durante décadas, al tiempo que planteó un escenario de confrontación directa con Estados Unidos, presentando cualquier presión externa como una agresión que justificaría la movilización y el sacrificio de la población.

Este intercambio de acusaciones ocurre mientras la Isla atraviesa una de las peores crisis económicas y sociales en décadas, marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos y un éxodo masivo.

En ese escenario, el discurso beligerante del gobierno cubano vuelve a apoyarse en la narrativa de la amenaza externa para cohesionar filas y desviar la atención sobre el deterioro interno y las crecientes demandas de cambio dentro del país.

Para la mayoría de los cubanos, esto es parte de una estrategia propagandística que utiliza conflictos internacionales para desviar la atención de las profundas fallas del modelo político y económico interno.