Exmasajista cubana del Trump National Doral se declara culpable de grave delito contra un menor

La cubana Yasmina Ponce Rodríguez, acusada de abuso sexual a un adolescente de 17 años en 2025 mientras le realizaba un masaje en el spa del Trump National Doral, en Miami-Dade, se declaró culpable de un delito grave de agresión, según dio a conocer este martes el canal Local 10 News.
Ponce, de 56 años y que trabajaba como masajista del lujoso resort ubicado en Doral, fue detenida el primero de marzo del año pasado por presuntos tocamientos inapropiados al adolescente durante una sesión de masajes, según el informe de arresto del Departamento de Policía de esa ciudad. En un inicio, la mujer enfrentaba un cargo penal por contacto lascivo y obsceno con un menor de edad.
El incidente ocurrió ese mismo día en el complejo turístico, ubicado en el 4400 NW 87th Ave., adonde llegaron los agentes de policía, tras recibir informes de un abuso sexual que involucraba a un menor.
Los oficiales hablaron con la víctima, quien les dijo que era miembro del club del resort y un cliente frecuente del spa, y había programado una cita con Ponce para un masaje, como había hecho en oportunidades anteriores.
Explicó que durante la sesión de ese día estaba acostado boca arriba desnudo, con una sábana que cubría la parte inferior de su cuerpo, cuando, unos 25 minutos después de iniciar el masaje, Ponce movió la sábana, dejando expuestos sus genitales, y luego comenzó a masajear sus partes íntimas de forma inapropiada.
Según el informe policial, la víctima apartó la mano de la mujer de un manotazo, y ella se detuvo.
La sesión de masaje continuó. El adolescente declaró a los detectives que rara vez se comunicaba con Ponce debido a la barrera del idioma, pero dijo que, al final de la sesión, ella le preguntó si estaba “bien”.
Al salir, el joven le contó el incidente a su madre y a su novia y, después de discutir sobre lo ocurrido, decidieron hacer la denuncia a la policía.
Tras ser arrestada en su apartamento en el suroeste de Miami-Dade, Ponce negó las acusaciones en su contra, afirmando que “jamás ocurrió tal acto entre ella y la víctima”. En un inicio, fue detenida en la cárcel TGK, de donde fue liberada tras pagar una fianza de 2,500 dólares.
En su primera comparecencia en corte, la acusada alegó que ella no sabía que el cliente era menor de edad y argumentó que “a los menores de edad no se les puede dar masajes sin supervisión familiar”.
El 23 de abril de 2025, el Departamento de Salud de Florida suspendió la licencia profesional de la masajista cubana.
La víctima está siendo representada por Horowitz Law, una firma que ha presentado varias demandas por agresión sexual contra masajistas acusados de tocar de manera inapropiada a sus clientes.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Yasmina Ponce Rodríguez y delitos relacionados en Miami
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Quién es Yasmina Ponce Rodríguez y de qué se le acusa?
Yasmina Ponce Rodríguez es una exmasajista cubana que trabajaba en el Trump National Doral en Miami-Dade. Se le acusa de abuso sexual a un adolescente de 17 años durante una sesión de masajes en 2025. Ponce se declaró culpable de un delito grave de agresión.
¿Qué medidas se tomaron tras el incidente con Yasmina Ponce Rodríguez?
Tras el incidente, la licencia profesional de Yasmina Ponce fue suspendida por el Departamento de Salud de Florida. Además, fue arrestada y liberada tras pagar una fianza de 2,500 dólares. La víctima está siendo representada por la firma Horowitz Law.
¿Qué otros casos recientes de delitos sexuales han ocurrido en Miami-Dade?
Recientemente, se han reportado varios casos de delitos sexuales en Miami-Dade. Adolfo Eusebio Cotarelo fue arrestado por abuso infantil sin daño físico grave en una escuela. Otro caso involucra a Yuniesky Ramírez-Martínez, un exentrenador culpable de actos indebidos con estudiantes. Además, Iván Quintero Milián, con antecedentes de delitos sexuales, fue detenido por ICE.
¿Cómo están las autoridades respondiendo a estos casos de abuso en Miami?
Las autoridades en Miami están respondiendo de manera activa a estos casos. Realizan arrestos y colaboran con las investigaciones para asegurar que los responsables enfrenten la justicia. Además, están realizando operativos para identificar y detener a personas con antecedentes delictivos graves.
