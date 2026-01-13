Yotuel explota contra Díaz-Canel: "El pueblo aguanta, pero no se arrodilla pa’ siempre"

Vídeos relacionados:
El cantante cubano Yotuel Romero volvió a alzar su voz contra el régimen de La Habana con un mensaje contundente dirigido directamente a Miguel Díaz-Canel, al que acusa de abusar del poder y someter al pueblo mediante el miedo.
“No te escribo pa’ convencerte, porque el que vive del miedo no escucha, manda a callar”, escribió Yotuel en sus redes sociales, en un texto que rápidamente se hizo viral entre los cubanos dentro y fuera de la isla.
El artista, uno de los autores del tema “Patria y Vida”, aseguró que en Cuba “no se gobierna, se abusa del pueblo”, y reprochó a Díaz-Canel por haber “convertido el país en una prisión, la bandera en un escudo personal y el hambre en control”.
“No mandas por respeto, mandas por miedo. Y el miedo no dura pa’ siempre”, advirtió el cantante, que también subrayó que “la patria es la gente pasando trabajo, no la silla desde donde ordenas golpes”.
En su mensaje, Yotuel recordó al gobernante que “el pueblo aguanta, pero no se arrodilla pa’ siempre. No hay consigna que llene un plato. No hay discurso que tape la miseria. No hay cárcel que encierre la dignidad de un cubano”, y sentenció: “Crees que ganaste porque sigues ahí, pero ya perdiste: perdiste al pueblo, perdiste el respeto, perdiste la historia. La historia no perdona a los tiranos”.
El cantante cerró su declaración con una advertencia directa: “Todavía estás a tiempo de irte. Si no, te vas a ir como lo que eres: un dictador derrotado por su propio miedo”.
En su publicación, Yotuel también agradeció el apoyo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien dedicó un mensaje de reconocimiento por “todo lo que haces por nuestro pueblo indefenso”.
Con el hashtag #PatriaYVida, el músico reiteró su compromiso con la libertad de Cuba y su esperanza en un futuro sin represión ni censura: “Nos vemos muy pronto, Cuba”.
Preguntas frecuentes sobre el mensaje de Yotuel contra Díaz-Canel
¿Qué mensaje dirigió Yotuel Romero a Miguel Díaz-Canel?
Yotuel Romero dirigió un mensaje contundente a Miguel Díaz-Canel, acusándolo de abusar del poder y someter al pueblo mediante el miedo. En su declaración, Yotuel afirmó que en Cuba "no se gobierna, se abusa del pueblo" y reprochó al presidente por convertir al país en una prisión y usar el hambre como control.
¿Cuál es la postura de Yotuel sobre el gobierno cubano?
Yotuel Romero mantiene una postura crítica hacia el régimen cubano, expresando que "no hay consigna que llene un plato ni discurso que tape la miseria". Reitera que el pueblo cubano no se arrodillará para siempre y que no hay cárcel que encierre la dignidad de un cubano, subrayando el fracaso del gobierno en ganar el respeto y apoyo del pueblo.
¿Qué simboliza la canción "Patria y Vida" compuesta por Yotuel?
"Patria y Vida" se ha convertido en un himno de protesta contra el régimen cubano, simbolizando la lucha por la libertad y el cambio. La canción desafía el lema oficial "Patria o Muerte" y ha sido un elemento central en las protestas de julio de 2021 en Cuba, representando un grito de resistencia y esperanza para los cubanos dentro y fuera de la isla.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante la situación en Cuba?
La comunidad internacional, especialmente figuras políticas de Estados Unidos como Marco Rubio, ha mostrado su apoyo al pueblo cubano. La Administración Trump ha condenado la represión del régimen cubano, acusándolo de temer los cambios necesarios para rescatar al país de la miseria. También se han exigido la liberación de presos políticos y se ha apoyado el activismo por los derechos humanos en la isla.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.