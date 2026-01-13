Yotuel explota contra Díaz-Canel: "El pueblo aguanta, pero no se arrodilla pa’ siempre"

Vídeos relacionados:

El cantante cubano Yotuel Romero volvió a alzar su voz contra el régimen de La Habana con un mensaje contundente dirigido directamente a Miguel Díaz-Canel, al que acusa de abusar del poder y someter al pueblo mediante el miedo.

“No te escribo pa’ convencerte, porque el que vive del miedo no escucha, manda a callar”, escribió Yotuel en sus redes sociales, en un texto que rápidamente se hizo viral entre los cubanos dentro y fuera de la isla.

El artista, uno de los autores del tema “Patria y Vida”, aseguró que en Cuba “no se gobierna, se abusa del pueblo”, y reprochó a Díaz-Canel por haber “convertido el país en una prisión, la bandera en un escudo personal y el hambre en control”.

“No mandas por respeto, mandas por miedo. Y el miedo no dura pa’ siempre”, advirtió el cantante, que también subrayó que “la patria es la gente pasando trabajo, no la silla desde donde ordenas golpes”.

En su mensaje, Yotuel recordó al gobernante que “el pueblo aguanta, pero no se arrodilla pa’ siempre. No hay consigna que llene un plato. No hay discurso que tape la miseria. No hay cárcel que encierre la dignidad de un cubano”, y sentenció: “Crees que ganaste porque sigues ahí, pero ya perdiste: perdiste al pueblo, perdiste el respeto, perdiste la historia. La historia no perdona a los tiranos”.

El cantante cerró su declaración con una advertencia directa: “Todavía estás a tiempo de irte. Si no, te vas a ir como lo que eres: un dictador derrotado por su propio miedo”.

En su publicación, Yotuel también agradeció el apoyo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien dedicó un mensaje de reconocimiento por “todo lo que haces por nuestro pueblo indefenso”.

Con el hashtag #PatriaYVida, el músico reiteró su compromiso con la libertad de Cuba y su esperanza en un futuro sin represión ni censura: “Nos vemos muy pronto, Cuba”.