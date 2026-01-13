Polémica en Europa tras plan de la UE para invertir 441,000 euros en proyecto digital en Cuba

Vídeos relacionados:

La decisión de destinar fondos europeos a la digitalización del Estado cubano ha desatado una fuerte polémica política en Europa del Este. En Estonia, el debate llegó esta semana al Parlamento y al propio Gobierno, luego de que saliera a la luz un plan financiado por la Unión Europea para invertir 441,000 euros en equipos digitales destinados a Cuba, un país gobernado por un régimen comunista señalado por violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Según informó ERR News, el proyecto, impulsado por la Academia de Gobierno Electrónico de Estonia, provocó un intenso intercambio en el Comité de Asuntos Exteriores del Riigikogu, donde varios legisladores cuestionaron abiertamente si este tipo de apoyo beneficia realmente al pueblo cubano o, por el contrario, fortalece al aparato estatal del régimen.

El diputado Marko Mihkelson, presidente de ese comité y miembro del Partido Reformista, fue uno de los más críticos. A juicio del parlamentario, resulta inaceptable escudarse en decisiones tomadas en 2016, cuando la Unión Europea adoptó su actual política hacia Cuba, sin tener en cuenta el cambio radical del contexto internacional tras la invasión rusa a Ucrania.

Mihkelson subrayó que La Habana ha respaldado activamente a Moscú y llegó a comparar al régimen cubano con otros aliados autoritarios de Rusia como Corea del Norte o Irán.

“El impacto que se pretende lograr con este proyecto no favorecería al pueblo cubano, sino al régimen”, afirmó el diputado, al tiempo que expresó dudas de que la digitalización del Estado contribuya a abrir la sociedad o a mejorar el acceso real de los ciudadanos a los servicios públicos.

La controversia escaló aún más cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, anunció que su país pedirá formalmente a la Unión Europea revisar su política hacia Cuba y aumentar la presión sobre el gobierno de La Habana.

De acuerdo con ERR News, el canciller recordó que Estonia ya modificó su postura en Naciones Unidas y dejó de apoyar resoluciones que pedían el levantamiento del embargo, citando como razones la represión tras las protestas del 11 de julio de 2021 y las restricciones a la libertad de expresión y reunión.

Tsahkna también señaló que el régimen cubano ha intensificado su cooperación con Rusia y Bielorrusia, incluso en materia de defensa, un elemento que, en su opinión, debería pesar más en las decisiones de Bruselas. El ministro adelantó que llevará el tema a la reunión de cancilleres de la UE prevista para finales de enero.

El trasfondo de esta discusión conecta directamente con España, uno de los principales impulsores del proyecto “Cuba Digital”. El Gobierno español destina 2,3 millones de euros a esta iniciativa financiada por la UE, orientada a crear un nuevo centro de datos y modernizar la infraestructura tecnológica del Estado cubano.

Desde La Habana, el discurso oficial presenta la digitalización como un beneficio para la ciudadanía, pero críticos dentro y fuera de Europa alertan sobre el riesgo de reforzar los mecanismos de control y vigilancia del régimen.