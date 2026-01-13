Polémica en Europa tras plan de la UE para invertir 441,000 euros en proyecto digital en Cuba

Vídeos relacionados:
La decisión de destinar fondos europeos a la digitalización del Estado cubano ha desatado una fuerte polémica política en Europa del Este. En Estonia, el debate llegó esta semana al Parlamento y al propio Gobierno, luego de que saliera a la luz un plan financiado por la Unión Europea para invertir 441,000 euros en equipos digitales destinados a Cuba, un país gobernado por un régimen comunista señalado por violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Según informó ERR News, el proyecto, impulsado por la Academia de Gobierno Electrónico de Estonia, provocó un intenso intercambio en el Comité de Asuntos Exteriores del Riigikogu, donde varios legisladores cuestionaron abiertamente si este tipo de apoyo beneficia realmente al pueblo cubano o, por el contrario, fortalece al aparato estatal del régimen.
El diputado Marko Mihkelson, presidente de ese comité y miembro del Partido Reformista, fue uno de los más críticos. A juicio del parlamentario, resulta inaceptable escudarse en decisiones tomadas en 2016, cuando la Unión Europea adoptó su actual política hacia Cuba, sin tener en cuenta el cambio radical del contexto internacional tras la invasión rusa a Ucrania.
Mihkelson subrayó que La Habana ha respaldado activamente a Moscú y llegó a comparar al régimen cubano con otros aliados autoritarios de Rusia como Corea del Norte o Irán.
“El impacto que se pretende lograr con este proyecto no favorecería al pueblo cubano, sino al régimen”, afirmó el diputado, al tiempo que expresó dudas de que la digitalización del Estado contribuya a abrir la sociedad o a mejorar el acceso real de los ciudadanos a los servicios públicos.
La controversia escaló aún más cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, anunció que su país pedirá formalmente a la Unión Europea revisar su política hacia Cuba y aumentar la presión sobre el gobierno de La Habana.
Lo más leído hoy:
De acuerdo con ERR News, el canciller recordó que Estonia ya modificó su postura en Naciones Unidas y dejó de apoyar resoluciones que pedían el levantamiento del embargo, citando como razones la represión tras las protestas del 11 de julio de 2021 y las restricciones a la libertad de expresión y reunión.
Tsahkna también señaló que el régimen cubano ha intensificado su cooperación con Rusia y Bielorrusia, incluso en materia de defensa, un elemento que, en su opinión, debería pesar más en las decisiones de Bruselas. El ministro adelantó que llevará el tema a la reunión de cancilleres de la UE prevista para finales de enero.
El trasfondo de esta discusión conecta directamente con España, uno de los principales impulsores del proyecto “Cuba Digital”. El Gobierno español destina 2,3 millones de euros a esta iniciativa financiada por la UE, orientada a crear un nuevo centro de datos y modernizar la infraestructura tecnológica del Estado cubano.
Desde La Habana, el discurso oficial presenta la digitalización como un beneficio para la ciudadanía, pero críticos dentro y fuera de Europa alertan sobre el riesgo de reforzar los mecanismos de control y vigilancia del régimen.
Preguntas frecuentes sobre la inversión de la UE en la digitalización de Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué ha causado polémica el plan de la UE para invertir en la digitalización de Cuba?
La polémica surge porque la inversión podría fortalecer al régimen cubano, que es señalado por violaciones sistemáticas de derechos humanos. Legisladores de Europa del Este, especialmente en Estonia, han cuestionado si estos fondos realmente benefician al pueblo cubano o solo fortalecen el aparato estatal del régimen. La situación se agrava por el apoyo de Cuba a Rusia en el conflicto con Ucrania, lo que ha llevado a críticas adicionales sobre el uso de estos fondos.
¿Cuál es el objetivo del proyecto "Cuba Digital" financiado por la UE?
El proyecto "Cuba Digital" busca modernizar la infraestructura tecnológica del Estado cubano mediante la creación de un nuevo centro de datos y la digitalización de procedimientos gubernamentales. Aunque oficialmente se presenta como un beneficio para la ciudadanía, existe preocupación de que esta modernización pueda ser utilizada para reforzar los mecanismos de control y vigilancia del régimen cubano.
¿Qué postura ha tomado Estonia respecto a la inversión de la UE en Cuba?
Estonia ha sido crítica con la inversión de la UE en Cuba y ha pedido formalmente a la Unión Europea que revise su política hacia Cuba. El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha expresado que el apoyo de Cuba a Rusia debería ser un factor importante en las decisiones de la UE y ha manifestado su intención de llevar el tema a la reunión de cancilleres de la UE.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno español ante la controversia sobre el proyecto de digitalización en Cuba?
España es uno de los principales impulsores del proyecto "Cuba Digital", destinando 2,3 millones de euros a la iniciativa. El gobierno español ha defendido el proyecto como parte de un esfuerzo por modernizar la infraestructura tecnológica cubana. Sin embargo, esta postura ha sido criticada por quienes ven la inversión como un respaldo al aparato estatal del régimen cubano, que podría utilizar la tecnología para reforzar su control sobre la población.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.