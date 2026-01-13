Vídeos relacionados:

Las redes cubanas no perdonan, y esta vez el protagonista del sarcasmo digital vuelve a ser Miguel Díaz-Canel.

El meme del día —creado por la página satírica Ma Chete— muestra al gobernante designado negando con vehemencia que existan conversaciones con Estados Unidos.

Captura de pantalla Facebook / Ma Chete

“Nosotros no estamos teniendo conversaciones con USA”, dice Díaz-Canel con rostro crispado, mientras, al otro lado, un peculiar grupo de personas le observa. “Ah, ya”, dice el presidente Donald Trump, flanqueado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el embajador de EE. UU. en La Habana, Mike Hammer.

Curiosamente, en el grupo del presidente Trump también están el nonagenario general Raúl Castro y su nieto guardaespaldas, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, quienes miran a Díaz-Canel con expresión risueña.

En una segunda viñeta, se ve al gobernante designado con expresión de enfado o llanto, mientras al otro lado el grupo le ha dado la espalda, no lo mira, hablan entre ellos y El Cangrejo pregunta “¿Por dónde íbamos?”, como si la encendida arenga de Díaz-Canel fuera apenas una interrupción menor.

El chiste se explica solo: mientras el “hombre de paja” del castrismo declara solemnemente que “no existen conversaciones con EE. UU.”, al otro lado de la viñeta los verdaderos protagonistas de la política cubana y estadounidense parecen llevar la negociación por su cuenta, dispuestos a “quemar” al muñeco si es necesario.

Detrás de la burla, algunos observadores apuntan a un escenario más realista: el de posibles contactos discretos entre Washington y figuras del poder real en Cuba, al margen del propio Díaz-Canel.

No sería un precedente inédito; tras la detención de Nicolás Maduro, varios medios y analistas señalaron que la operación militar estadounidense había sido, en parte, pactada con los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez para facilitar la transición en Venezuela.

En ese contexto, no es descabellado pensar que algo similar podría estar gestándose en La Habana, con el viejo aparato castrista explorando una salida negociada, con posible “cabeza de turco”, antes de un desenlace más abrupto.

El post, acompañado por el comentario “Todavía no se entera”, se viralizó de inmediato entre usuarios que ironizaron sobre la falta de poder real del gobernante cubano.

“A este Días-Contados lo van a coger de chivo expiatorio, para empezar”, escribió un internauta; otro bromeó: “Me parece que ‘Limonardo y Machi’ van para Nueva York con Maduro”.

La publicación jugó con una percepción cada vez más extendida: que las decisiones importantes sobre la isla se toman lejos de su mesa de trabajo.

Y es que tras las declaraciones de Trump asegurando que “se está hablando con Cuba”, seguidas por la negación del inquilino de Palacio, el país entero parece haber sacado la misma conclusión que Ma Chete: si hay conversaciones, probablemente no invitaron al chivo expiatorio.