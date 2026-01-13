¿Qué pasa si se llevan a Díaz-Canel?: así respondieron cubanos en la isla

Ver más

Un reciente reportaje de Cubanet Noticias recorrió las calles de Cuba para preguntar a la gente qué pasaría si “se llevan” a Miguel Díaz-Canel. Las respuestas, entre la ironía, la frustración y el cansancio, reflejaron el estado de ánimo de un pueblo que vive entre la desesperanza y el deseo de cambio.

Uno de los entrevistados se volvió viral por su sinceridad. “Coño, qué alegría me iba a dar, compadre, lo más grande del mundo”, comenzó diciendo. Luego amplió su crítica más allá del gobernante: “Yo me alegraría... a Díaz-Canel no, ¿tú sabes a quién? Al Marrero ese, el principal. Ese tipo es un hijo de p..., tremendo descarado, el barriga llena ese, y tiene al pueblo muerto de hambre. Y Díaz-Canel también con la mujer, la mal vestida esa... que se los lleven a todos para la pinga, para ver si somos felices, asere”.

El hombre habló del hambre, la pobreza y la frustración acumulada: “Yo tengo 59 años y no he visto nada. Los niños desnutridos, hay hambre en Cuba, asere. Los viejos no tienen un vaso de leche. Antes, cuando estaba Fidel, no había eso, asere, aquí no hay nada. Todos desnutridos”.

Otros entrevistados respondieron con cautela o resignación. Una mujer dijo que “la primera que se tira para la calle soy yo”, mientras otro hombre afirmó que solo espera “que no le pase nada al pueblo” y que “cuando sea para bien, esto tiene que tener alguna mejoría”. La mayoría, sin embargo, respondió con frases como “no sé”, “no quiero opinar” o “de eso sí no sé nada”, reflejando el miedo aún presente a hablar públicamente de política en la isla.

El video acumula miles de comentarios en redes sociales, donde la figura del primer entrevistado fue celebrada por su valentía. Muchos usuarios coincidieron en que “dijo la verdad sin miedo”, que “habló con el corazón” y que representa “la voz del cubano de a pie”. Otros señalaron que “se nota el miedo en el pueblo” y que “el cambio depende de que todos pierdan el temor a expresarse”. También abundaron los mensajes de apoyo, calificando al hombre como “un valiente” y “el verdadero cubano que se atrevió a decir lo que muchos callan”.

Las reacciones llegan en medio de un clima político cada vez más tenso. En días recientes, Miguel Díaz-Canel generó una ola de críticas en redes sociales al afirmar que “Cuba es una nación libre, independiente y soberana” y que el país está dispuesto a defender la patria “hasta la última gota de sangre”, una declaración que provocó cientos de respuestas irónicas y comentarios como “ya te queda poco” o “se siente, se lee, se huele el miedo”, según mostraron las reacciones en redes sociales.

Al mismo tiempo, el líder opositor José Daniel Ferrer instó al régimen a “moverse rápido”, liberar a los presos políticos y permitir que el pueblo “tome las riendas de su destino”, advirtiendo que “un pueblo esclavizado desea que alguien lo salve, y si es Estados Unidos quien lo hace, la inmensa mayoría de los cubanos lo va a agradecer”, de acuerdo con sus recientes declaraciones.

El reportaje de Cubanet y la respuesta masiva que ha provocado revelan un sentimiento creciente entre los cubanos: la mezcla de miedo y deseo de libertad, y la convicción de que algo tiene que cambiar. “Que se los lleven, para ver si somos felices”, dijo un entrevistado. Su frase resume, sin consignas ni discursos, el hartazgo de una generación que siente haberlo perdido todo menos la esperanza.