Una cubana ha provocado carcajadas en TikTok tras publicar un video en el que, entre cariño y picardía, le “habla” directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ponerlo al tanto de unas supuestas declaraciones de Miguel Díaz-Canel. El clip, compartido por la usuaria @___eli85, se ha vuelto viral por su desparpajo, su ingenio y su forma muy cubana de mezclar humor político con ternura y sarcasmo.

Frente a su televisor —donde aparece Trump ofreciendo un discurso—, la joven inicia con un saludo cariñoso: “¿Dónde está la cosa bella de la mamá? Un besito. Love you.” Pero enseguida cambia el tono y lanza su “alerta presidencial”: “Mira, atiéndeme pa’ acá, resulta que ayer Díaz-Canel en Cuba dijo así: no se tarden en llegar, cobarde, aquí los espero en La Habana. Así dijo. ¿Qué te parece? Ahí te lo dejo de tarea.”

Aunque Díaz-Canel nunca pronunció esas palabras, el video recordó a muchos la vez que Nicolás Maduro lanzó una frase similar antes de ser capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas, lo que dio al mensaje un tono de broma con trasfondo. Más que una denuncia, la escena se percibe como un guiño humorístico que refleja el deseo de muchos cubanos de que también “le llegue el turno” a La Habana.

En su divertido “informe” a Trump, la creadora continúa afirmando que en Cuba se han “descubierto” nuevas riquezas naturales: “Encontraron tres minas de oro, cobre y níquel en el oriente, y en Matanzas y Cienfuegos tres reservas grandes de petróleo. A ti no te gusta que te metan gato por liebre, y a mí tampoco,” dice entre risas, mirando a la pantalla.

El público reaccionó con entusiasmo y mucho sentido del humor. “Doy fe de que lo dijo y aquí está la prueba,” bromeó un usuario, mientras otra escribió: “Soy venezolana, pero con este video me siento cubana. Te esperamos con un cafecito en La Habana.” “Ella no chismea, solo informa,” agregó alguien más, y otros sumaron mensajes cómplices como “Trump, hazle caso que ella es de confianza,” “No me gusta el chisme, pero dar información no es pecado, Mr. President,” o “Así empezó todo con Maduro.”