Trump hace gesto obsceno a trabajador de una fábrica: ¿Qué desató la ira del presidente de EE.UU?

Una visita de Donald Trump a una planta de Ford en Michigan terminó en una escena tensa que rápidamente se viralizó y desató polémica.

El presidente de Estados Unidos hizo un gesto obsceno y lanzó un insulto directo a un trabajador de la fábrica que le gritó “protector de pedófilos”, en aparente referencia al manejo que tuvo su administración del caso Jeffrey Epstein.

El hecho ocurrió este martes durante un recorrido por la línea de ensamblaje de las camionetas F-150 en Dearborn.

Trump caminaba por una pasarela elevada cuando fue interpelado desde abajo por el empleado. El presidente, visiblemente molesto, se giró, dijo dos veces “fuck you” y levantó el dedo medio hacia el hombre, antes de continuar su trayecto.

Poco después, continuó su recorrido y saludó con la mano a otros empleados, varios de los cuales lo recibieron con aplausos y se tomaron fotografías con él.

La escena fue registrada en video y publicada inicialmente por el portal de entretenimiento TMZ.

El video del momento, captado con un celular, se difundió rápidamente en redes sociales.

Posteriormente, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, confirmó la autenticidad del material y defendió la reacción del presidente.

En declaraciones a The Washington Post, Cheung afirmó: “Un lunático estaba gritando blasfemias en un ataque de ira total, y el presidente dio una respuesta apropiada e inequívoca”.

¿Quién es el trabajador y qué motivó su protesta?

El hombre que lanzó el grito ha sido identificado como TJ Sabula, de 40 años, empleado de línea en la planta de Ford y miembro del sindicato United Auto Workers Local 600.

En declaraciones al Post, Sabula confirmó haber sido suspendido temporalmente de su empleo mientras se desarrolla una investigación interna.

Sabula se mostró desafiante tras el incidente y sostuvo que no se arrepiente de sus palabras:

“En cuanto a haberlo criticado, definitivamente no me arrepiento en absoluto”, dijo.

“No siento que el destino te mire con frecuencia, y cuando lo haga, más vale que estés listo para aprovechar la oportunidad. Y hoy creo que lo logré”, añadio.

Aseguró que sus críticas estaban específicamente dirigidas al tratamiento que el gobierno de Trump dio a la publicación de los archivos sobre Epstein, y denunció haber sido objeto de represalias por "avergonzar a Trump frente a sus amigos".

Aunque se identifica como políticamente independiente, reconoció que nunca votó por Trump, pero sí por otros republicanos. Calcula que estaba a unos 18 metros del presidente y que su grito se escuchó “muy, muy, muy claramente”.

En las últimas horas, una petición abierta en la plataforma de recaudación GoFundMe bajo el nombre "TS Sabula is a patriot!", pretende apoyar económicamente al trabajador suspendido de su empleo. La cuenta ya acumula más de 194 mil dólares.

La polémica sobre Epstein sigue acechando

Aunque Trump no ha sido acusado de ningún delito vinculado a Jeffrey Epstein, su nombre ha aparecido de forma recurrente en torno a este escándalo.

Fue amigo del financista durante años y compartió con él espacios sociales, antes de cortar relaciones a principios de la década del 2000.

Desde entonces, Trump ha intentado distanciarse del caso, y ha calificado las investigaciones como un “engaño” promovido por los demócratas.

La administración Trump se opuso inicialmente a la legislación que buscaba obligar al Departamento de Justicia a publicar los archivos relacionados con Epstein.

Solo cuando quedó claro que los republicanos no podrían bloquear la medida, Trump anunció que no se opondría a la publicación.

No obstante, el proceso ha sido lento: según reportes recientes, se han publicado unos 12,000 documentos (unos 125,000 folios), lo que representa menos del 1% del total estimado, mientras más de un millón de archivos permanecen sin analizar.

Este contexto ha generado desconfianza entre parte del electorado, incluyendo votantes del movimiento MAGA, quienes sospechan que el gobierno oculta información comprometedora sobre figuras poderosas.

Reacciones divididas y consecuencias

La reacción presidencial fue calificada de “apropiada” por la Casa Blanca, pero otros actores políticos no compartieron esa visión. Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, criticó duramente la escena en redes sociales:

“Protegiendo a pedófilos y diciendo ‘que te jodan’ a trabajadores estadounidenses”.

Por su parte, Bill Ford, presidente ejecutivo de la automotriz y nieto del fundador Henry Ford, lamentó el incidente aunque buscó minimizar su impacto: “Fueron seis segundos de una gira de una hora. Y la gira fue genial. Creo que lo disfrutó mucho, y nosotros también”.

Mientras tanto, TJ Sabula enfrenta una investigación interna que podría costarle su empleo. Según declaró, está preocupado por su futuro laboral, pero mantiene su postura:

“Creo que he sido blanco de represalias políticas por decir la verdad en el momento oportuno”.