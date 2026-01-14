Trump lanza fuerte advertencia a Irán: “Si ahorcan a los manifestantes, habrá consecuencias”

Ver más

En medio de una de las crisis sociales más intensas que ha atravesado Irán en años, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia directa al Gobierno de Teherán, prometiendo que Estados Unidos actuará “muy enérgicamente” si las autoridades iraníes llevan a cabo ejecuciones por ahorcamiento contra los manifestantes antigubernamentales, según una entrevista exclusiva con CBS News.

Las protestas, que estallaron hace más de dos semanas, comenzaron como expresiones de desesperación frente a una crisis económica profunda, con una moneda en caída libre, inflación imparable y una vida cotidiana cada vez más dura, y se transformaron en un grito colectivo contra el régimen que ha gobernado el país durante décadas.

Testimonios y videos circulados en redes hablan de filas de bolsas para cadáveres y de miles de víctimas mortales, aunque en medio del apagón de internet es difícil verificar las cifras exactas. Fuentes consultadas por CBS News temen que las muertes sean al menos 12 000, y posiblemente superen las 20 000.

Frente a este escenario, Trump no ocultó su preocupación ni su apoyo a los ciudadanos que arriesgan su vida en las calles de Irán. Durante la conversación con CBS Evening News, el mandatario aseguró que “hay mucha ayuda en camino”, incluida asistencia económica, y que canceló todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la violencia contra la población.

“Si hacen algo así, tomaremos medidas muy enérgicas”, repitió Trump, refiriéndose a la posibilidad de ejecuciones para este miércoles. “No queremos ver lo que está pasando en Irán, y cuando se mata a miles de personas… ya veremos cómo les va. No va a salir bien.”

En su respuesta, Trump evocó operaciones militares del pasado y subrayó que “el objetivo final es ganar”, un término que vinculó con acciones como la captura del líder venezolano Nicolás Maduro o la muerte de figuras del extremismo en Siria e Irak.

Desde Irán, el ministro de Defensa, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, respondió con un tono desafiante, advirtiendo que su país está listo para enfrentar cualquier agresión. “Si estas amenazas se convierten en hechos, defenderemos el país con toda la fuerza y hasta la última gota de sangre”, afirmó tras una reunión con la comisión de seguridad nacional del Parlamento, según declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Nasirzadeh aseguró además que Irán se encuentra hoy mejor preparado que durante la llamada “guerra de los 12 días” contra Estados Unidos e Israel el pasado junio y que el país tiene “sorpresas guardadas” que serían “muy efectivas” en caso de un nuevo ataque, de acuerdo con la televisión estatal Press TV, citada por EFE.

Las declaraciones del ministro iraní se producen después de que Trump amenazara también con imponer aranceles del 25 por ciento a los países que continúen haciendo negocios con Irán, en represalia por la represión contra los manifestantes.

Aunque el medio estadounidense Axios reportó contactos recientes entre el canciller iraní Abás Araqchi y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, con la aparente intención de rebajar la tensión, el intercambio de amenazas sugiere un nuevo deterioro del clima diplomático.