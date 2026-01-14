Irán vive su crisis más sangrienta: más de 12.000 muertos en protestas y Trump analiza opciones de intervención

Vídeos relacionados:

Las protestas en Irán se han convertido en una de las crisis más sangrientas de su historia reciente, con un número de muertos que podría superar los 12.000 según fuentes internas consultadas por CBS News, y que algunos grupos de activistas elevan incluso hasta 20.000.

La represión del régimen teocrático ha sido descrita como “sin precedentes” por la prensa internacional y organizaciones de derechos humanos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está evaluando “todas las opciones” para responder a la represión del régimen iraní, incluyendo medidas diplomáticas, cibernéticas y militares.



“¡Patriotas iraníes, sigan protestando, tomen sus instituciones! La ayuda está en camino”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Fuentes de la Casa Blanca confirmaron a Reuters que el mandatario ha suspendido todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos de manifestantes.

El secretario de Estado, Marco Rubio, encabeza el comité de crisis que evalúa posibles respuestas internacionales.

Según el medio británico BBC News Mundo, corresponsales en Teherán confirmaron que el número de muertos ya supera los 2.000 según cifras oficiales iraníes, pero organizaciones independientes estiman que la cifra real sería mucho mayor.

“Las protestas actuales son más amplias y consistentes que cualquier otra registrada en los 47 años de la República Islámica”, indicó el sociólogo iraní Eli Khorsandfar.

Las manifestaciones, que comenzaron el 28 de diciembre por el colapso económico y la depreciación del rial, se extendieron rápidamente a todo el país. Los manifestantes gritan consignas como “¡Muerte al dictador!” y exigen la caída del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

A diferencia de los movimientos de 2009 y 2022, esta vez las protestas se han expandido a pequeñas localidades y regiones rurales, lo que dificulta el control de las fuerzas de seguridad.

En una conferencia de prensa, Trump afirmó que la represión iraní constituye “una atrocidad moral” y advirtió que Estados Unidos “no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen masacra a su propio pueblo”.

Preguntado por los periodistas sobre qué significa su frase “ayuda está en camino”, el mandatario respondió: “Lo descubrirán pronto”.

El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, reportó la verificación de 2.003 muertes confirmadas, de las cuales 1.850 son manifestantes.

Además, registró más de 16.000 detenciones en dos semanas. La organización advierte que el número real podría ser mucho mayor debido al apagón de internet impuesto por el régimen desde hace varios días.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó la situación como “horrorosa” y pidió sanciones internacionales inmediatas. Reino Unido, Francia, Alemania e Italia convocaron a los embajadores iraníes en sus capitales para expresar formalmente su protesta.

Analistas aseguran que estas protestas representan el mayor desafío interno al régimen desde 1979.

“Lo que empezó como una protesta económica se ha transformado en un levantamiento político generalizado”, señala la BBC.

En barrios de Teherán, los vecinos han levantado barricadas y en varias ciudades se reportan enfrentamientos con milicias de la Guardia Revolucionaria.

Mientras tanto, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, admitió que mantiene comunicación con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff para “explorar ideas”, aunque calificó las propuestas de Washington como “incompatibles con las amenazas públicas”.

Las imágenes difundidas por medios internacionales muestran hospitales colapsados, calles militarizadas y fosas improvisadas en el sur del país. Las familias de las víctimas aseguran que las autoridades niegan la entrega de los cuerpos y amenazan a quienes intentan organizar funerales públicos.

Con la cifra de muertos superando los 12.000, Irán enfrenta su hora más oscura.

La combinación de represión brutal, colapso económico y aislamiento internacional deja al régimen en su momento de mayor vulnerabilidad en casi medio siglo.