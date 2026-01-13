Estados Unidos designa como terroristas a las filiales de Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano

Vídeos relacionados:

Estados Unidos anunció este martes la designación oficial de las filiales de Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano como organizaciones terroristas globales, en una decisión adoptada por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro.

La medida -anunciada en un comunicado oficial- forma parte de una nueva estrategia antiterrorista impulsada por la Administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

"El Departamento de Estado designa a la filial libanesa de Hermanos Musulmanes como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT), e incluye a su líder, Muhammad Fawzi Taqqosh, en la lista de individuos SDGT", señala el comunicado.

El secretario de Estado señaló que las designaciones buscan “proteger la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados” frente a grupos que —según Washington— “han extendido su influencia en Medio Oriente mediante el financiamiento y la promoción de acciones violentas”.

Rubio afirmó que el Gobierno estadounidense “no tolerará el doble discurso de organizaciones que hablan de paz mientras respaldan el terrorismo de Hamás”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que el secretario general de la filial libanesa, Muhamed Tauzi Taqush, fue incluido en la lista de terroristas globales especialmente designados, lo que implica la congelación inmediata de sus activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de cualquier transacción con entidades o personas vinculadas.

De acuerdo con la OFAC, las filiales de Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano habrían participado en actividades de reclutamiento, entrenamiento y financiamiento destinadas a grupos armados como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

La investigación estadounidense señala que estas ramas contribuyeron al envío de recursos y combatientes hacia Gaza, así como a la planificación de acciones contra intereses israelíes y occidentales en la región.

“A pesar de su fachada política y religiosa, estas filiales han servido como plataformas logísticas y financieras para la expansión del extremismo islamista”, declaró John Hurley, subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Según Hurley, las conexiones entre Hermanos Musulmanes y Hamás se han intensificado desde 2025, con el objetivo de socavar la estabilidad de gobiernos aliados de Washington, especialmente Egipto y Jordania.

Las sanciones impuestas bloquean el acceso de los líderes y miembros de las filiales a los sistemas financieros controlados por Estados Unidos, y prohíben a empresas y bancos estadounidenses mantener cualquier vínculo económico con ellos.

Además, el Departamento de Estado advirtió que podría ampliar la lista a otras organizaciones afines si se detectan vínculos con actividades extremistas.

El comunicado oficial destaca que esta decisión se enmarca en la campaña global de la Administración Trump para “combatir la financiación del terrorismo y cerrar los canales de apoyo a organizaciones que promueven la violencia y la inestabilidad regional”.

Rubio aseguró que “estas sanciones envían un mensaje claro a los cómplices del extremismo: no habrá refugio ni impunidad para quienes financien el terror”.

Con esta designación, Estados Unidos refuerza su política de presión sobre las redes islamistas que operan en Medio Oriente, al tiempo que consolida su alianza con gobiernos árabes estratégicos frente a la influencia de Irán y sus grupos aliados.