Mayoría estadounidense cree que Trump "ha ido demasiado lejos" en sus operaciones militares en el extranjero

Estadounidenses critican a Trump por acciones militares en el extranjero

Una nueva encuesta del AP-NORC Center for Public Affairs Research reveló que el 56% de los adultos en Estados Unidos considera que el presidente Donald Trump ha ido demasiado lejos en el uso del poder militar para intervenir en otros países.

El sondeo, realizado entre el 8 y el 11 de enero de 2026, poco después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, muestra que la mayoría de los estadounidenses desaprueba la política exterior del mandatario republicano y percibe con preocupación el creciente papel militar de Washington en el exterior, reportó AP.

Según los resultados, el 61% de los encuestados desaprueba la forma en que Trump maneja la política exterior, frente a un 37% que la aprueba.

En cuanto a la situación en Venezuela, el 57% expresó una opinión negativa sobre la actuación de la Casa Blanca.

La encuesta evidencia también una profunda división partidista. Mientras que el 86% de los demócratas y el 63% de los independientes consideran que Trump se ha excedido, el 71% de los republicanos cree que sus acciones militares “han sido adecuadas”.

Solo un 8% de los republicanos opina que el presidente no ha hecho lo suficiente en materia de intervención exterior.

Pese a las críticas, algunos sectores ven aspectos positivos en la reciente operación militar en Venezuela.

El 53% de los estadounidenses la calificó como “un hecho positivo” para detener el tráfico de drogas hacia EE. UU., y un 44% opinó que beneficiará al pueblo venezolano.

Sin embargo, solo un 35% cree que la intervención mejora la seguridad nacional y un 32% que favorece a la economía estadounidense.

El estudio también reflejó un creciente deseo de reducción del papel global de Estados Unidos: cerca de la mitad de los ciudadanos consultados quieren que el país adopte una postura “menos activa” en los asuntos internacionales, mientras solo dos de cada diez creen que debería involucrarse más.

La encuesta del AP-NORC incluyó a 1,203 adultos y presenta un margen de error de ±3.9 puntos porcentuales.