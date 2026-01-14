Video de Trump bailando en Detroit se vuelve viral en redes

Ver más

Un video grabado durante una visita de Donald Trump en el Club Económico de Detroit se volvió viral en redes sociales,luego de mostrar al mandatario bailando.

El clip muestra a Trump moviéndose, como suele hacer en eventos en público. Suele realizar esta suerte de "baile" de victoria con los puños cerrados.

El video se compartió ampliamente y las redes de la Casa Blanca así lo exhiben: tiene decenas de miles de "likes".

La música de fondo es la de la icónica "Y.M.C.A.", una de las canciones más populares de la música disco, lanzada en 1978 por el grupo estadounidense Village People como parte de su álbum Cruisin.

La letra celebra a la Young Men's Christian Association (Asociación Cristiana de Jóvenes) como un lugar donde los jóvenes pueden encontrar alojamiento económico y actividades recreativas. Aunque la organización inicialmente tuvo reservas, la canción se convirtió en un himno de la cultura pop y la comunidad LGBTQ+.

En ese mismo evento en Detroit, Trump anunció este miércoles que su administración revocará la ciudadanía a cualquier inmigrante naturalizado, incluidos los procedentes de Somalia, que sea condenado por defraudar a ciudadanos estadounidenses.

“También vamos a revocar la ciudadanía de cualquier inmigrante naturalizado de Somalia, o de cualquier otro lugar, que sea condenado por defraudar a nuestros ciudadanos. Vamos a sacarlos de aquí primero, y si vienes a Estados Unidos para robar a los estadounidenses, te metemos en la cárcel y te enviamos de vuelta al lugar de donde viniste”, declaró el mandatario durante un discurso en el Club Económico de Detroit.

El anuncio refuerza la política migratoria de “tolerancia cero” impulsada por la Casa Blanca, que busca castigar con mayor severidad el fraude migratorio y los delitos cometidos por naturalizados.

En criterio de Trump, “la ciudadanía es un privilegio, no un derecho”, y quienes violen las leyes “perderán ese privilegio”.

El discurso del presidente coincide con el endurecimiento de los procesos de desnaturalización aplicado desde diciembre, cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ordenó una revisión masiva de casos y la suspensión temporal de solicitudes de asilo, residencia y naturalización para ciudadanos de 19 países considerados de alto riesgo, entre ellos Cuba, Venezuela, Somalia y Haití.