Trump revocará la ciudadanía a inmigrantes condenados por fraude

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su administración revocará la ciudadanía a cualquier inmigrante naturalizado, incluidos los procedentes de Somalia, que sea condenado por defraudar a ciudadanos estadounidenses.
“También vamos a revocar la ciudadanía de cualquier inmigrante naturalizado de Somalia, o de cualquier otro lugar, que sea condenado por defraudar a nuestros ciudadanos. Vamos a sacarlos de aquí primero, y si vienes a Estados Unidos para robar a los estadounidenses, te metemos en la cárcel y te enviamos de vuelta al lugar de donde viniste”, declaró el mandatario durante un discurso en el Club Económico de Detroit.
El anuncio refuerza la política migratoria de “tolerancia cero” impulsada por la Casa Blanca, que busca castigar con mayor severidad el fraude migratorio y los delitos cometidos por naturalizados.
En criterio de Trump, “la ciudadanía es un privilegio, no un derecho”, y quienes violen las leyes “perderán ese privilegio”.
El discurso del presidente coincide con el endurecimiento de los procesos de desnaturalización aplicado desde diciembre, cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ordenó una revisión masiva de casos y la suspensión temporal de solicitudes de asilo, residencia y naturalización para ciudadanos de 19 países considerados de alto riesgo, entre ellos Cuba, Venezuela, Somalia y Haití.
Las nuevas medidas, justificadas como parte de una “guerra contra el fraude”, han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que temen un uso político del proceso de revocación. La administración Trump sostiene que su objetivo es proteger la seguridad nacional y garantizar que “solo los mejores” obtengan la ciudadanía estadounidense.
Preguntas frecuentes sobre la revocación de ciudadanía a inmigrantes en EE.UU.
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué el gobierno de Trump revocará la ciudadanía a inmigrantes naturalizados?
El gobierno de Trump argumenta que la revocación de ciudadanía es parte de una "guerra contra el fraude" en el sistema migratorio. La administración sostiene que la ciudadanía es un privilegio, no un derecho, y busca castigar con mayor severidad los casos de fraude, incluidos los cometidos por naturalizados, para proteger la seguridad nacional.
¿Qué criterios se utilizarán para revocar la ciudadanía de los inmigrantes?
El gobierno de Trump no ha detallado con claridad los criterios específicos para determinar qué casos constituyen fraude. Sin embargo, se ha manifestado que la desnaturalización se enfocará en personas que obtuvieron la ciudadanía de manera fraudulenta, especialmente durante administraciones anteriores. Esta falta de claridad ha generado inquietud entre expertos y defensores de derechos humanos.
¿Qué países están incluidos en la revisión de ciudadanía y residencia por parte del USCIS?
El USCIS ha incluido a 19 países en la revisión, entre ellos Cuba, Venezuela, Somalia y Haití. Esta revisión afecta tanto a las Green Cards como a las solicitudes de asilo, residencia y naturalización, y se justifica en motivos de seguridad nacional. La medida ha llevado a cancelaciones de ceremonias de naturalización y entrevistas para ciudadanos de estos países.
¿Qué impacto tienen estas medidas en los inmigrantes y ciudadanos naturalizados de EE.UU.?
Las medidas han generado un escenario de incertidumbre y temor entre millones de inmigrantes naturalizados y residentes legales en EE.UU. Organizaciones de derechos humanos y líderes políticos han criticado estas acciones, advirtiendo que podrían violar derechos constitucionales y aumentar la discriminación y el uso político de los procesos de desnaturalización.
