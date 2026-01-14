Trump revocará la ciudadanía a inmigrantes condenados por fraude

Ver más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su administración revocará la ciudadanía a cualquier inmigrante naturalizado, incluidos los procedentes de Somalia, que sea condenado por defraudar a ciudadanos estadounidenses.

“También vamos a revocar la ciudadanía de cualquier inmigrante naturalizado de Somalia, o de cualquier otro lugar, que sea condenado por defraudar a nuestros ciudadanos. Vamos a sacarlos de aquí primero, y si vienes a Estados Unidos para robar a los estadounidenses, te metemos en la cárcel y te enviamos de vuelta al lugar de donde viniste”, declaró el mandatario durante un discurso en el Club Económico de Detroit.

El anuncio refuerza la política migratoria de “tolerancia cero” impulsada por la Casa Blanca, que busca castigar con mayor severidad el fraude migratorio y los delitos cometidos por naturalizados.

En criterio de Trump, “la ciudadanía es un privilegio, no un derecho”, y quienes violen las leyes “perderán ese privilegio”.

El discurso del presidente coincide con el endurecimiento de los procesos de desnaturalización aplicado desde diciembre, cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ordenó una revisión masiva de casos y la suspensión temporal de solicitudes de asilo, residencia y naturalización para ciudadanos de 19 países considerados de alto riesgo, entre ellos Cuba, Venezuela, Somalia y Haití.

Las nuevas medidas, justificadas como parte de una “guerra contra el fraude”, han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que temen un uso político del proceso de revocación. La administración Trump sostiene que su objetivo es proteger la seguridad nacional y garantizar que “solo los mejores” obtengan la ciudadanía estadounidense.