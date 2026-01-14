Dinamarca refuerza su presencia militar en Groenlandia ante tensiones con Estados Unidos

Vídeos relacionados:

El Gobierno de Dinamarca anunció este miércoles que sus Fuerzas Armadas ampliarán la presencia militar en Groenlandia y sus alrededores en medio del aumento de tensiones con Estados Unidos, que ha reactivado su interés por anexionarse el territorio autónomo danés.

El anuncio se produjo horas antes de una reunión en Washington entre una delegación danesa —a la que se suma Groenlandia— y altos funcionarios estadounidenses, incluido el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

En un comunicado conjunto citado por Europa Press, el Ministerio de Defensa danés y el Ministerio de Exteriores de Groenlandia justificaron la medida por la extensión de las “tensiones geopolíticas” en el Ártico y señalaron que la intensificación se hará “en estrecha cooperación” con aliados de la OTAN.

Según el texto, a partir de este miércoles se ampliará el despliegue con el objetivo declarado de entrenar la capacidad de operar en las condiciones “únicas” del Ártico y fortalecer la presencia de la Alianza Atlántica “en beneficio de la seguridad europea y transatlántica”.

Las autoridades detallaron que la decisión se traducirá “en el futuro próximo” en una presencia compuesta por aeronaves, buques y soldados, incluidos efectivos de aliados de la OTAN.

Entre las actividades previstas para 2026, mencionaron la protección de infraestructuras críticas, la asistencia a autoridades locales (incluida la Policía), la recepción de tropas aliadas, el despliegue de aviones de combate y operaciones navales.

La ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeld, sostuvo que, como parte de la OTAN, es una “prioridad fundamental” fortalecer la defensa y seguridad de la isla, y afirmó que trabaja “estrechamente” con Copenhague para impulsar iniciativas y cooperación.

Añadió que, una vez comiencen los ejercicios, la población será informada de manera continua a través de las plataformas del Mando Ártico Conjunto.

Por su parte, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, remarcó que “la seguridad en el Ártico es crucial” para el Reino de Dinamarca y sus aliados, y afirmó que continuarán y ampliarán en 2026 la cooperación iniciada en 2025, explorando cómo implementar en la práctica una mayor presencia y más ejercicios.

A mediados de 2025 Dinamarca ya había reforzado su presencia y ejercicios en Groenlandia con iniciativas marítimas, terrestres y aéreas que incluían contribuciones de aliados como Alemania, Francia, Suecia o Noruega.

El anuncio coincide con una nueva escalada verbal desde Washington. Estados Unidos valora en 700 mil millones la posible compra de Groenlandia a Dinamarca.

La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump reactivó su interés por adquirir Groenlandia y no descarta “ninguna opción”, incluida la militar, para asegurar el control del territorio.

La portavoz Karoline Leavitt declaró que la “adquisición de Groenlandia” es una prioridad de seguridad nacional y que EE.UU. busca proteger sus intereses estratégicos en el Ártico frente a adversarios.