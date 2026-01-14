Díaz-Canel felicita a los trabajadores eléctricos en medio del colapso del SEN y apagones récord en Cuba

Vídeos relacionados:

En plena crisis energética nacional, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel felicitó este lunes a los trabajadores del sector eléctrico por “su entrega diaria y resiliencia ante las adversidades”, atribuyendo nuevamente los apagones al “inhumano bloqueo de Estados Unidos”.

“Felicidades a los trabajadores eléctricos de #Cuba en su día. Reciban un fuerte abrazo y todo nuestro reconocimiento por la entrega diaria, por la resiliencia ante adversidades de todo tipo (la más feroz, el inhumano bloqueo de Estados Unidos), y por el ejemplo”, escribió el gobernante en su cuenta de X (antes Twitter).

Captura de pantalla X / @DiazCanelB

El mensaje llega en un momento especialmente crítico: el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) atraviesa una de sus peores crisis en décadas, con déficits superiores a 1,800 MW y apagones de más de 18 horas en varias provincias.

Desde comienzos de año, la falta de combustible y las continuas roturas en las termoeléctricas han hundido al país en una situación de emergencia energética sin precedentes.

La crisis se agravó tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la suspensión del suministro de petróleo venezolano, fuente clave para la generación eléctrica en Cuba.

A ello se suma la incertidumbre acerca del futuro de los envíos mexicanos bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, que mantiene de momento su apoyo energético al régimen de La Habana, pero bajo escrutinio de las autoridades estadounidenses.

Mientras tanto, los cubanos soportan jornadas enteras sin electricidad, sin agua y con pérdidas en alimentos y medicinas, pero el gobierno insiste en culpar al embargo y evita reconocer la incapacidad estructural y de gestión del sistema energético nacional.

El contraste entre la realidad de los apagones y el tono triunfalista del mensaje de Díaz-Canel ha generado rechazo y burlas en redes sociales, donde numerosos usuarios califican su publicación como una “provocación” y un “insulto al pueblo”.