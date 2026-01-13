“No comemos miedo”: Exembajador cubano en EE.UU. desafía advertencias de Trump

Vídeos relacionados:
Mientras Donald Trump eleva el tono contra el régimen cubano y advierte que el único paso adicional de presión sería “entrar y destruir el lugar”, una voz histórica de la diplomacia de La Habana salió al cruce con una frase que resume décadas de confrontación: “No comemos miedo”.
La declaración pertenece a José Ramón Cabañas Rodríguez, exembajador de Cuba en Estados Unidos, quien reaccionó a las amenazas lanzadas por el mandatario estadounidense y al endurecimiento del discurso de Washington tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, el principal sostén político y económico del régimen cubano durante más de dos décadas.
En declaraciones al medio internacional Open, Cabañas desestimó las advertencias de Trump recordando que Cuba ha sobrevivido a invasiones, intentos de asesinato contra Fidel Castro y a más de 60 años de sanciones.
“Llevan más de 67 años intentando hacer eso. ¿Qué ha cambiado ahora?”, afirmó el diplomático, apelando a una narrativa de resistencia que el régimen ha repetido durante generaciones.
Las palabras del exembajador llegan en un momento especialmente delicado para La Habana. En días recientes, Trump aseguró que Cuba está “colgando de un hilo” tras perder el petróleo y el dinero provenientes de Caracas, y dejó claro que no ve margen para aumentar la presión sin recurrir a una acción militar directa. Aunque dijo no considerarla necesaria por ahora, insistió en que el colapso del sistema podría producirse por agotamiento interno.
Desde Truth Social, el presidente estadounidense fue aún más explícito al advertir que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba” y al sugerir que el régimen debe “hacer un trato antes de que sea demasiado tarde”.
En ese contexto, la respuesta de Cabañas no solo busca desafiar a Trump, sino también reafirmar el discurso de resistencia del poder cubano frente a una población agotada por la escasez, la crisis energética y el éxodo masivo.
El exembajador, que fue el primer representante diplomático de Cuba en Washington tras el deshielo impulsado por Barack Obama, habló desde la experiencia de haber vivido tanto el acercamiento como el posterior endurecimiento durante el primer mandato de Trump.
Sin embargo, el contraste es evidente. Mientras desde La Habana se insiste en que “el miedo no se come”, millones de cubanos enfrentan apagones, inflación descontrolada y la incertidumbre de un país cada vez más aislado, justo cuando Washington deja claro que el cerco se está cerrando y que, esta vez, Cuba ya no cuenta con el respaldo de Venezuela.
