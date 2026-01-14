Laritza Camacho: “Trump dice que conversa con Cuba, Díaz-Canel lo niega… pero nadie escucha al pueblo”

Vídeos relacionados:

La locutora cubana Laritza Camacho compartió en redes sociales un mensaje que ha generado repercusión por su tono crítico ante el distanciamiento entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos y la falta de diálogo con la ciudadanía.

“Trump afirma que está en conversaciones con Cuba. Díaz-Canel afirma que no se conversa con Estados Unidos. Pero ¿cuándo se conversa con el pueblo?”, cuestionó Camacho, en una publicación en Facebook donde lamentó el silencio y la desconexión entre los gobernantes y la ciudadanía cubana.

Captura Facebook / Laritza Camacho

La comunicadora advirtió que “la sordera política solo genera caos, división y un silencio apagado que ruge como las piedras del río antes de la crecida”, en alusión a la tensión social y al creciente descontento dentro de la isla.

Camacho concluyó su reflexión con una frase contundente: “A estas alturas, hasta los sordos deberían entender el lenguaje de Cuba, porque la verdad es que estamos pidiendo el agua por señas”.

Su mensaje es un llamado a escuchar la voz del pueblo cubano, llega en medio de la incertidumbre sobre las presuntas conversaciones entre Washington y La Habana, desmentidas por el propio gobernante Miguel Díaz-Canel.