Laritza Camacho: “Trump dice que conversa con Cuba, Díaz-Canel lo niega… pero nadie escucha al pueblo”

La locutora cubana Laritza Camacho compartió en redes sociales un mensaje que ha generado repercusión por su tono crítico ante el distanciamiento entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos y la falta de diálogo con la ciudadanía.
“Trump afirma que está en conversaciones con Cuba. Díaz-Canel afirma que no se conversa con Estados Unidos. Pero ¿cuándo se conversa con el pueblo?”, cuestionó Camacho, en una publicación en Facebook donde lamentó el silencio y la desconexión entre los gobernantes y la ciudadanía cubana.
La comunicadora advirtió que “la sordera política solo genera caos, división y un silencio apagado que ruge como las piedras del río antes de la crecida”, en alusión a la tensión social y al creciente descontento dentro de la isla.
Camacho concluyó su reflexión con una frase contundente: “A estas alturas, hasta los sordos deberían entender el lenguaje de Cuba, porque la verdad es que estamos pidiendo el agua por señas”.
Su mensaje es un llamado a escuchar la voz del pueblo cubano, llega en medio de la incertidumbre sobre las presuntas conversaciones entre Washington y La Habana, desmentidas por el propio gobernante Miguel Díaz-Canel.
Preguntas frecuentes sobre las relaciones Cuba-EE.UU. y la crítica al régimen cubano
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Existen realmente conversaciones entre Cuba y Estados Unidos?
La situación es confusa, ya que Donald Trump afirmó que hay conversaciones con Cuba, mientras que Miguel Díaz-Canel lo negó categóricamente, indicando que solo existen contactos técnicos en el ámbito migratorio. Esta discrepancia genera dudas sobre la transparencia y la verdadera naturaleza de las interacciones entre ambos países.
¿Cuál es la postura de Laritza Camacho sobre el diálogo entre el gobierno cubano y su pueblo?
Laritza Camacho critica fuertemente la falta de diálogo entre el gobierno cubano y su pueblo. Ella destaca que los líderes cubanos están desconectados de las necesidades y voces de los ciudadanos, señalando que el silencio y la falta de escucha generan caos y descontento social en Cuba.
¿Qué temas ha criticado Laritza Camacho sobre el gobierno cubano en el pasado?
Laritza Camacho ha sido crítica en varios aspectos, como el manejo económico, la represión política y la falta de soluciones reales a los problemas del país. Ha cuestionado la política de control de precios y la falta de planificación estructural, así como la desconexión del gobierno con las necesidades del pueblo, especialmente en el ámbito de la vivienda y los servicios básicos.
¿Cómo ha reaccionado el pueblo cubano a las declaraciones de Díaz-Canel sobre las conversaciones con EE.UU.?
La reacción del pueblo cubano ha sido de escepticismo y burla. Muchos usuarios en redes sociales han expresado desconfianza hacia las declaraciones oficiales de Díaz-Canel, sugiriendo que las decisiones importantes se toman al margen de su conocimiento o participación. Esto refleja una percepción generalizada de desconfianza hacia el liderazgo cubano.
