Seguridad del Estado cita a joven santiaguera tras publicar encuesta sobre Marco Rubio y Díaz-Canel

En otro acto de represión, la Seguridad del Estado citó con carácter urgente a una joven en Santiago de Cuba, para interrogarla luego de que publicó en redes sociales una encuesta donde pidió votar por Marco Rubio o Miguel Díaz–Canel como presidente del país.
La joven de 24 años Selena Lambert Ortega, quien se identifica en Facebook como “Ojos Bellos Lambert”, compartió el lunes en el grupo “Compra y venta en Santiago de Cuba” un sondeo para que los usuarios decidieran quién, a su juicio, debía ser el presidente de Cuba.
Pocas horas después de lanzar la encuesta, la policía política le notificó que debía presentarse de inmediato en la 2da Unidad de la Policía de Santiago de Cuba, conocida como “El Palacete”, “tristemente célebre por los interrogatorios políticos", denunció este martes el comunicador Yosmany Mayeta Labrada.
“A esta hora, la joven ya se encuentra siendo interrogada por agentes de la Seguridad del Estado, mientras familiares permanecen en las afueras de la unidad, angustiados y sin información oficial sobre su situación”, reveló Mayeta en la red social.
Lambert subió el post a Facebook el lunes sobre las 11:00 p.m. y en menos de 24 horas se ha vuelto viral. “Comenzaron las elecciones a la presidencia de Cuba. Déjame tu voto”, escribió, e instó a los internautas a elegir usando el emoji de “me gusta” para Rubio y el de “me encanta” para Díaz-Canel.
Al momento de publicar esta nota, más de 36,000 personas habían reaccionado a la publicación y cerca de 5,000 hicieron comentarios.
En total, 35,000 usuarios han votado a favor del cubanoamericano y actual secretario de Estado de EE.UU., y apenas 475 han tomado partido por el representante del régimen cubano.
Mayeta, quien comentó también la votación, subrayó que “el único ‘delito’ de Selena fue permitir que el pueblo hablara”.
“Una simple encuesta en Facebook terminó revelando algo que el régimen no puede tolerar: que miles de cubanos prefieren públicamente a un político estadounidense antes que al gobernante impuesto por el Partido Comunista”, señaló.
Advirtió, además, que el hecho es una nueva evidencia de la falta de libertad de expresión en Cuba, donde “cualquier manifestación de pensamiento político independiente es castigada con citaciones, amenazas e interrogatorios”.
El comunicador, un fuerte crítico del régimen dictatorial cubano, exigió “la inmediata liberación de Selena Lambert Ortega” y responsabilizó “directamente a la Seguridad del Estado por cualquier daño físico o psicológico que pueda sufrir”.
“El silencio protege a los represores. La visibilidad protege a la víctima”, sentenció.
Preguntas frecuentes sobre la represión y la libertad de expresión en Cuba
¿Por qué fue citada Selena Lambert Ortega por la Seguridad del Estado en Cuba?
Selena Lambert Ortega fue citada por la Seguridad del Estado debido a que publicó en redes sociales una encuesta en la que se pedía a los usuarios elegir entre Marco Rubio o Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba. La encuesta se volvió viral, lo que llevó a su citación e interrogatorio por parte de las autoridades, evidenciando la falta de libertad de expresión en el país.
¿Cuál es la situación de libertad de expresión en Cuba según los acontecimientos recientes?
La libertad de expresión en Cuba está severamente restringida, como lo demuestran varios casos recientes de represión y censura, incluyendo la citación de Selena Lambert Ortega por una encuesta en redes sociales. El régimen utiliza la represión, el aislamiento y la coerción para silenciar cualquier manifestación de pensamiento político independiente, como se ha visto también en el caso del médico Erlis Sierra Gómez y otros manifestantes.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante las acciones del régimen contra la libertad de expresión?
La población cubana ha reaccionado con críticas y manifestaciones de descontento, utilizando las redes sociales como plataforma para expresar su frustración. La viralización de encuestas y publicaciones críticas al régimen refleja un creciente descontento social, a pesar de las medidas represivas del gobierno para silenciar estas voces. Los memes y comentarios en redes sociales también han servido como una forma de resistencia política y cultural.
¿Qué medidas toma el régimen cubano para controlar la narrativa y desactivar las protestas?
El régimen cubano emplea diversas estrategias represivas para controlar la narrativa y desactivar las protestas. Estas incluyen la citación e interrogatorio de ciudadanos, el uso de videos de retractación forzada, la vigilancia policial en eventos públicos, y una intensa campaña de propaganda en medios oficiales. Estas acciones están diseñadas para sembrar el miedo y proyectar obediencia entre la población.
