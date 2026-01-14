Seguridad del Estado cita a joven santiaguera tras publicar encuesta sobre Marco Rubio y Díaz-Canel

Vídeos relacionados:

Ver más

En otro acto de represión, la Seguridad del Estado citó con carácter urgente a una joven en Santiago de Cuba, para interrogarla luego de que publicó en redes sociales una encuesta donde pidió votar por Marco Rubio o Miguel Díaz–Canel como presidente del país.

La joven de 24 años Selena Lambert Ortega, quien se identifica en Facebook como “Ojos Bellos Lambert”, compartió el lunes en el grupo “Compra y venta en Santiago de Cuba” un sondeo para que los usuarios decidieran quién, a su juicio, debía ser el presidente de Cuba.

Captura de Facebook/Ojos Bellos Lambert en “Compra y venta en Santiago de Cuba”

Pocas horas después de lanzar la encuesta, la policía política le notificó que debía presentarse de inmediato en la 2da Unidad de la Policía de Santiago de Cuba, conocida como “El Palacete”, “tristemente célebre por los interrogatorios políticos", denunció este martes el comunicador Yosmany Mayeta Labrada.

“A esta hora, la joven ya se encuentra siendo interrogada por agentes de la Seguridad del Estado, mientras familiares permanecen en las afueras de la unidad, angustiados y sin información oficial sobre su situación”, reveló Mayeta en la red social.

Lambert subió el post a Facebook el lunes sobre las 11:00 p.m. y en menos de 24 horas se ha vuelto viral. “Comenzaron las elecciones a la presidencia de Cuba. Déjame tu voto”, escribió, e instó a los internautas a elegir usando el emoji de “me gusta” para Rubio y el de “me encanta” para Díaz-Canel.

Lo más leído hoy:

Al momento de publicar esta nota, más de 36,000 personas habían reaccionado a la publicación y cerca de 5,000 hicieron comentarios.

En total, 35,000 usuarios han votado a favor del cubanoamericano y actual secretario de Estado de EE.UU., y apenas 475 han tomado partido por el representante del régimen cubano.

Mayeta, quien comentó también la votación, subrayó que “el único ‘delito’ de Selena fue permitir que el pueblo hablara”.

“Una simple encuesta en Facebook terminó revelando algo que el régimen no puede tolerar: que miles de cubanos prefieren públicamente a un político estadounidense antes que al gobernante impuesto por el Partido Comunista”, señaló.

Advirtió, además, que el hecho es una nueva evidencia de la falta de libertad de expresión en Cuba, donde “cualquier manifestación de pensamiento político independiente es castigada con citaciones, amenazas e interrogatorios”.

El comunicador, un fuerte crítico del régimen dictatorial cubano, exigió “la inmediata liberación de Selena Lambert Ortega” y responsabilizó “directamente a la Seguridad del Estado por cualquier daño físico o psicológico que pueda sufrir”.

“El silencio protege a los represores. La visibilidad protege a la víctima”, sentenció.