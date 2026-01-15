Difunden imágenes de tiroteo en Hialeah que acabó con sospechoso detenido en vuelo rumbo a Cuba

Vídeos relacionados:

Las autoridades del sur de Florida difundieron un video de vigilancia que muestra el momento exacto en que un hombre abrió fuego a plena luz del día frente a una cafetería en Hialeah.

Luego del incidente, el sospechoso -de 36 años e identificado como Daniel Odio Suárez- fue arrestado cuando intentaba huir del país en un vuelo con destino a La Habana.

Una discusión que terminó en violencia

El tiroteo ocurrió en la mañana del domingo -alrededor de las 10:30 a.m.- frente a la cafetería La Lunita, ubicada en la cuadra 2200 de West 8th Court, un lugar concurrido por residentes locales.

Según el informe policial, todo comenzó con una discusión entre Odio Suárez y la víctima dentro del establecimiento.

La disputa verbal se intensificó rápidamente y continuó en el estacionamiento.

Un guardia de seguridadpresenció lo ocurrido y relató que el altercado se tornó violento cuando Odio Suárez sacó un arma de fuego.

En las imágenes captadas por las cámaras, se observa al atacante persiguiendo a la víctima alrededor de una camioneta Mercedes-Benz antes de disparar en al menos tres ocasiones.

Las heridas y el traslado urgente

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fue hallada con múltiples heridas de bala en las piernas.

De acuerdo con los registros médicos, el hombre recibió tres impactos: uno en el muslo izquierdo que le fracturó el fémur, otro en la pantorrilla izquierda, y un tercero en la parte frontal de la pierna derecha, que provocó una fractura en la tibia.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado en helicóptero al Hospital Jackson Memorial, donde permanece hospitalizado.

Aunque su vida no corre peligro, las autoridades no han divulgado detalles sobre su evolución médica.

En la escena del crimen, los investigadores recuperaron tres casquillos percutidos, lo que coincide con las declaraciones de testigos y con el video de vigilancia.

La huida hacia el aeropuerto y el intento de escape

Tras cometer el ataque, Daniel Odio Suárez se dio a la fuga en su vehículo.

La policía logró rastrear el automóvil, el cual fue hallado horas más tarde en un garaje del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Esta pista resultó clave para ubicar al sospechoso, quien ya había abordado un vuelo de American Airlines con destino a La Habana.

De manera coordinada, la Policía de Hialeah y el Departamento de Seguridad Nacional ejecutaron una operación relámpago.

La aeronave, que ya se encontraba en ruta hacia Cuba, fue desviada de regreso a la terminal del aeropuerto de Miami antes de salir del espacio aéreo estadounidense.

Según el informe oficial, Odio Suárez había comprado su pasaje por 406 dólares con la aparente intención de huir y eludir la acción de la justicia.

Una vez en tierra, fue arrestado sin incidentes y trasladado al Departamento de Policía de Hialeah.

La confesión y el proceso judicial

Durante el interrogatorio, el acusado ofreció lo que las autoridades describieron como una “confesión completa” del tiroteo.

Odio Suárez fue acusado formalmente de intento de asesinato en segundo grado y permanece detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.

El lunes por la tarde, durante su comparecencia ante la corte, un juez le negó el derecho a fianza, lo que implica que el sospechoso continuará bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Un operativo poco común y una investigación en curso

El caso ha llamado la atención pública no solo por la violencia del hecho en un área urbana y transitada, sino por la rapidez con la que las autoridades actuaron para evitar la fuga del presunto agresor.

La decisión de desviar un vuelo comercial internacional para capturar a un sospechoso es una medida excepcional, que refleja la seriedad de los cargos imputados.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado qué motivó la discusión entre Odio Suárez y la víctima.

Tampoco se ha divulgado información adicional sobre la relación entre ambos ni el trasfondo del altercado que derivó en el tiroteo.