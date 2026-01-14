Continúan los arrestos violentos de ICE en Minneapolis en medio de protestas y fuerte despliegue federal

Vídeos relacionados:

Ver más

Minneapolis vive días de alta tensión tras una serie de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que han derivado en arrestos violentos, protestas masivas y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

La situación se agravó luego de un tiroteo ocurrido durante una intervención migratoria, en el que una mujer identificada como Renee Nicole Good resultó baleada por un agente federal, un hecho que desató indignación y movilizaciones en distintos puntos de la ciudad.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el agente disparó después de que la mujer presuntamente intentara atropellarlo con su vehículo. Sin embargo, el incidente ha sido duramente cuestionado por activistas y líderes comunitarios, que denuncian un uso excesivo de la fuerza y exigen el cese inmediato de las redadas migratorias en la zona.

En los días posteriores, Minneapolis ha sido escenario de enfrentamientos violentos, uso de gases lacrimógenos, gritos y decenas de arrestos, tanto de manifestantes como durante los propios operativos de ICE.

Videos reportes de la cadena Telemundo muestran escenas de gran tensión, entre ellas un incidente en una gasolinera donde agentes rompieron el cristal de un automóvil para sacar al conductor y someterlo contra el pavimento, así como otro arresto en plena vía pública en el que varios agentes se abalanzaron sobre un hombre ante la mirada de transeúntes.

La respuesta del Gobierno federal ha sido reforzar la presencia de las autoridades migratorias. De acuerdo con reportes oficiales, citados por el referido medio de prensa, unos 1,000 agentes adicionales han sido desplegados en Minneapolis y áreas cercanas, una decisión que ha incrementado el temor entre la comunidad inmigrante y alimentado nuevas protestas en Minneapolis y Saint Paul.

Lo más leído hoy:

Minnesota cuenta con una importante población inmigrante, y estos acontecimientos han reavivado el debate sobre la aplicación de las leyes migratorias, la seguridad pública y el respeto a los derechos civiles.

Mientras voluntarios y organizaciones comunitarias intentan alertar a inmigrantes sobre los operativos en curso, líderes locales advierten que la creciente militarización de las calles profundiza la fractura entre las comunidades y las agencias federales.

Las movilizaciones continúan, en un clima marcado por la polarización política y la incertidumbre, mientras la ciudad permanece en alerta ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos.