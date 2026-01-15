ICE envió a las calles agentes sin la preparación adecuada tras error de inteligencia artificial

Vídeos relacionados:

Ver más

Un error en el uso de inteligencia artificial (IA) dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) provocó que numerosos nuevos reclutas fueran enviados a oficinas de campo sin haber recibido el entrenamiento adecuado, según reveló NBC News, citando a dos funcionarios de las fuerzas del orden familiarizados con el caso.

El problema ocurrió mientras ICE aceleraba un ambicioso plan para incorporar 10,000 nuevos agentes, utilizando una herramienta de IA para clasificar solicitudes de empleo y determinar qué aspirantes contaban con experiencia previa en fuerzas del orden.

Un error en la clasificación de los reclutas

La herramienta automatizada fue diseñada para identificar candidatos con experiencia policial y asignarlos al llamado programa LEO (Law Enforcement Officer), un curso reducido que exige cuatro semanas de entrenamiento en línea.

Sin embargo, la IA cometió un fallo clave: clasificó erróneamente como agentes del orden a personas que no lo eran, simplemente porque en sus currículos aparecía la palabra “officer”.

Según uno de los funcionarios citados por NBC News, fueron incluidos en el programa corto aspirantes que se describían como “compliance officer” o incluso personas que solo manifestaban su aspiración de convertirse en agentes de ICE, sin haber pertenecido nunca a fuerzas policiales locales o federales.

“Estaban usando IA para escanear los currículos y descubrieron que muchas de las personas identificadas como LEO no lo eran”, explicó uno de los funcionarios.

Lo más leído hoy:

Entrenamiento insuficiente para tareas sensibles

Los aspirantes sin experiencia policial deberían haber cursado un entrenamiento presencial de ocho semanas en la Academia de ICE, ubicada en el Federal Law Enforcement Training Center (FLETC), en Georgia. Este programa incluye formación en leyes migratorias, manejo de armas de fuego, procedimientos operativos y pruebas de aptitud física.

Debido al error, un número significativo de reclutas recibió solo la capacitación reducida, pese a no contar con los requisitos para ello, y fue enviado a oficinas de campo.

Aunque los funcionarios aclararon que las oficinas locales de ICE suelen proporcionar formación adicional antes de desplegar a los agentes, reconocieron que el fallo representó un riesgo serio en un contexto operativo altamente sensible.

Correcciones tardías y falta de respuesta oficial

El error fue detectado a mediados del otoño, cuando ya había transcurrido más de un mes desde el inicio del proceso acelerado de contratación. Tras identificar la falla, ICE comenzó a revisar manualmente los currículos y a tomar medidas correctivas.

“Ahora tienen que traerlos de vuelta al FLETC”, indicó uno de los funcionarios, en referencia a la necesidad de completar el entrenamiento presencial completo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende ICE, no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por NBC News.

Preocupaciones sobre el uso de IA en seguridad

El caso vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones sobre el uso de inteligencia artificial en procesos críticos, especialmente en agencias encargadas de funciones policiales y migratorias. La dependencia excesiva de sistemas automatizados, sin una supervisión humana adecuada, puede derivar en errores con consecuencias operativas y de seguridad.

Mientras ICE continúa ajustando su proceso de contratación, el episodio deja al descubierto los riesgos de priorizar la rapidez sobre el rigor, en una agencia que maneja detenciones, deportaciones y uso de la fuerza como parte de sus funciones cotidianas.