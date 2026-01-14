El mensaje de Marco Rubio por el 11J que marcó su apoyo a la libertad de Cuba

Ver más

En los últimos días ha comenzado a circular nuevamente en Internet un video de Marco Rubio que, aunque corresponde al año pasado, se presenta como si fuera reciente.

Se trata del mensaje que el actual secretario de Estado de Estados Unidos envió al pueblo cubano con motivo del cuarto aniversario de las protestas masivas del 11 de julio de 2021, una fecha que definió como un punto de inflexión en la historia contemporánea de la Isla.

El texto fue grabado originalmente en inglés y difundido con subtítulos en español a través de las redes sociales de Rubio.

En él, el jefe de la diplomacia estadounidense reafirmaba el respaldo de su gobierno a la causa de la libertad en Cuba y condenaba de forma explícita al régimen cubano.

Desde sus primeras palabras, Rubio subrayó su apoyo a los cubanos que continúan enfrentando un contexto de represión y carencias.

"Quiero expresarles fuertemente nuestro apoyo", afirmó.

El funcionario expresó que del 11 de julio marcó "un cambio, una nueva época en lo que está pasando dentro de Cuba", y recordó cuando miles de cubanos salieron a las calles a exigir libertad y el fin de la dictadura.

Aquellas imágenes que recorrieron el mundo en 2021 siguen siendo una fuente de inspiración tanto para quienes viven fuera de la Isla como para los que permanecen dentro, sosteniendo la esperanza de un futuro distinto para Cuba, expresó.

Buena parte del mensaje estuvo dedicado a destacar la valentía de quienes decidieron no abandonar el país a pesar de la represión.

Rubio reconoció el riesgo que implica permanecer en Cuba y enfrentar a un régimen que hace todo lo posible por castigar a las personas y a sus familias, y por dificultarles la vida cotidiana.

Reconoció que para muchos resulta más sencillo optar por el exilio, y subrayó el valor de quienes continúan resistiendo desde dentro.

También describió con dureza la situación que enfrenta la población cubana: la escasez de medicamentos, de electricidad y de otros recursos esenciales, y lo atribuyó a la incapacidad del régimen para gobernar y administrar un país, ya que su único interés es mantenerse en el poder.

Marco Rubio insistió en que el pueblo cubano no está solo. Aseguró que cuentan con el respaldo de la embajada estadounidense y de una amplia comunidad en Estados Unidos que sigue de cerca lo que ocurre en la Isla.

Afirmó que la causa cubana se defiende en todos los espacios posibles, tanto diplomáticos como institucionales, y que el sacrificio de quienes luchan dentro de Cuba se recuerda constantemente.

El mensaje concluyó con una referencia explícita a la fe y a la esperanza.

El secretario de Estado reveló que reza todos los días para que Cuba sea libre, soberana e independiente, y para que el destino del país esté en manos de su propio pueblo. Sus palabras cerraron con una bendición y un llamado implícito a mantener viva la aspiración de cambio.

Una figura clave de la política exterior estadounidense

El mensaje adquiere un peso particular por la posición que ocupa Marco Rubio dentro del gobierno de Estados Unidos.

Nacido en Miami el 28 de mayo de 1971, hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos en 1956, Rubio es hoy una de las figuras más influyentes de la política exterior estadounidense hacia América Latina.

Criado en un entorno familiar de origen humilde, marcado por el esfuerzo laboral de sus padres, se formó en la Universidad de Florida y obtuvo su título en Derecho en la Universidad de Miami.

Su carrera política comenzó en la Cámara de Representantes de Florida, donde fue portavoz entre 2006 y 2010, y continuó en el Senado de Estados Unidos a partir de ese mismo año, consolidándose como una de las voces más respetadas del Partido Republicano en temas de seguridad nacional y política exterior.

En enero de 2025 fue confirmado por unanimidad como secretario de Estado, convirtiéndose en el primer hispano en dirigir la diplomacia estadounidense.

Desde entonces, ha articulado una política exterior centrada en la confrontación con regímenes autoritarios, la defensa de los intereses estratégicos de Washington y el fortalecimiento del papel de Estados Unidos en América Latina.

Su influencia se ha hecho sentir especialmente en la región del Caribe y en países como Venezuela, donde su rol como asesor principal y promotor de sanciones y presión diplomática ha sido clave en la actual transición política.

Analistas coinciden en que ese escenario ha reforzado su visión de aplicar una estrategia similar hacia Cuba.

Rubio ha sido históricamente uno de los principales defensores de una línea dura frente al régimen de La Habana, promoviendo sanciones, la reinstauración de Cuba como país patrocinador del terrorismo y un endurecimiento de las medidas contra las estructuras económicas y militares controladas por GAESA.

Desde su actual cargo, se ha convertido en el principal ejecutor de esa visión desde la cúspide de la diplomacia estadounidense.

Más allá de la política, Rubio es considerado un símbolo para la comunidad hispana en Estados Unidos, por su historia personal como hijo de inmigrantes que alcanzó uno de los puestos más altos del poder en Washington.

Su mensaje por el aniversario del 11J se inserta así en una trayectoria política marcada por una postura firme frente al régimen cubano y por la promoción de una Cuba libre, soberana e independiente.