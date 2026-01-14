"Ya es hora": Venezolano conmueve en redes con su mensaje a los 'hermanos cubanos'

Ver más

Un venezolano identificado como Luigishotx se ha vuelto viral en TikTok tras publicar un video en el que expresa su apoyo al pueblo cubano y reflexiona sobre el precio de la libertad, en medio del proceso de transición política que vive Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

“Cuánto vale la libertad de Cuba, nosotros los venezolanos pagamos esa vaina con petróleo, con oro, con gas, con cualquier recurso mineral”, dice en el video, grabado desde su automóvil y difundido el 11 de enero. El joven, radicado en Los Ángeles, California, asegura que “nosotros los venezolanos entendemos muchísimo a los cubanos”, porque ambos pueblos han sufrido dictaduras, represión y miseria.

“Yo pienso que ya es hora, pues con la caída de Maduro y una posible transición, que tengo la fe de que está ocurriendo ya, para bien, para el pueblo venezolano, pues yo pienso que lo próximo sería que Venezuela también tuviera libertad. Los hermanos cubanos son excelentes personas, y merecen libertad después de más de 60 años en este sistema que ha llevado a su país también a la ruina”, afirma @luigishotx en otro fragmento del video.

El mensaje, acompañado del texto “Cuánto vale la libertad de Cuba nosotros los venezolanos pagamos esa vaina Venezuela”, supera las tres mil reacciones en TikTok y ha generado cientos de comentarios de venezolanos y cubanos agradecidos y emocionados por sus palabras.

Entre las respuestas, numerosos usuarios expresan gratitud hacia el joven: “No puedes imaginar lo que siento como cubano escuchando tus palabras, gracias por tanto amor al pueblo cubano. Y mil disculpas porque la desgracia que le pasó a tu país vino de mi tierra. Dios bendiga Venezuela y Cuba”, escribió uno de ellos. El autor del video respondió: “No vino de tu tierra, hermano, vino de gente mala y la gente mala no tiene ni nacionalidad”.

Otros comentarios destacan la unión entre ambos pueblos: “Los cubanos somos la misma gente”, “Queremos que los cubanos sean libres y felices”, “Cuba y Venezuela son uno solo”, “Pagamos esa libertad con amor”, escriben varios usuarios. Muchos aseguran haber llorado al ver las muestras de solidaridad entre venezolanos y cubanos, y otros mencionan que “Dios mediante y mi Cuba sea libre como Venezuela”.

La publicación se ha interpretado como un reflejo del clima de esperanza que vive parte de la sociedad venezolana tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero y el inicio de un proceso de transición política en el país. Una encuesta de The Economist y la firma Premise, realizada entre el 9 y el 13 de enero, reveló que el 80% de los venezolanos respalda la operación que puso fin al régimen y exige la convocatoria de elecciones presidenciales en un plazo máximo de seis meses, según un estudio citado por medios internacionales.

En ese contexto, el mensaje de Luigishotx se ha convertido en una declaración simbólica de hermandad entre dos pueblos marcados por el autoritarismo. “Abajo la dictadura, que viva la libertad, y Dios los bendiga muchachos, los quiero muchísimo”, concluye el joven venezolano en su video.