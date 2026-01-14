Apagones en Cuba se intensifican con termoeléctricas rotas y falta de combustible

Vídeos relacionados:
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este miércoles que el país amaneció con apagones generalizados debido al fuerte déficit de generación que afecta al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con una disponibilidad de apenas 1.420 megavatios frente a una demanda de 2.050 MW.
Según el parte oficial, la máxima afectación registrada en la jornada del lunes fue de 1.911 MW a las 6:40 de la tarde, cifra superior a lo planificado por la salida imprevista de la unidad 6 de la Central Termoeléctrica (CTE) Renté y un consumo mayor al pronosticado. La afectación se mantiene activa desde las 4:15 de la madrugada del lunes y continúa este martes.
En La Habana, los apagones afectaron hasta 303 MW en el horario de la noche, y aunque el servicio fue restablecido cerca de la medianoche, parte de la red eléctrica volvió a experimentar interrupciones en la mañana.
Termoeléctricas averiadas y falta de combustible
Entre las principales incidencias, la UNE reportó averías en las unidades 5 de la CTE Mariel, 6 de Nuevitas, 2 de Felton y 3 y 6 de Antonio Maceo, además de labores de mantenimiento en las plantas de Santa Cruz y Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos).
Las limitaciones en la generación térmica alcanzan 702 MW, mientras que la falta de combustible mantiene fuera de servicio 95 centrales de generación distribuida (887 MW) y otras 169 MW por falta de lubricantes. En total, 1.056 MW están paralizados por esta causa.
A pesar de que los 37 nuevos parques solares fotovoltaicos produjeron 3.076 MWh el lunes, con una potencia máxima de 571 MW, su aporte resulta insuficiente para cubrir la demanda nacional.
Pronóstico pesimista para el horario pico
La UNE prevé que en el horario pico nocturno la disponibilidad aumente a 1.535 MW con la entrada parcial de la unidad 6 de Renté (40 MW) y la 6 de la CTE Diez de Octubre, en Nuevitas (75 MW). Sin embargo, se estima un déficit de 1.765 MW, lo que implicará apagones de hasta 1.795 MW en ese periodo.
La crisis energética continúa afectando gravemente la vida cotidiana de los cubanos y las operaciones productivas en todo el país. Los reportes ciudadanos reflejan apagones de más de 10 horas diarias en provincias como Holguín, Camagüey, Villa Clara y Santiago de Cuba.
