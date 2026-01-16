Su hija vive fuera de Cuba, pero la noticia viajó en un paquete: Así reaccionó al descubrir que sería abuela

Ver más

Una cubana protagonizó uno de los momentos más tiernos que se han vuelto virales en TikTok, tras recibir desde el exterior un pequeño paquete que cambiaría su vida: dentro había un body de bebé con el mensaje de que pronto sería abuela.

El video, publicado por la cuenta @dinastars.cuba, muestra la conmovedora reacción de la mujer, cuya hija vive en el extranjero. A pesar de la distancia, la futura madre encontró una manera muy especial de compartir la noticia con su mamá en Cuba.

En las imágenes, se observa a la señora desenvolviendo cuidadosamente el paquete, sin imaginar la sorpresa que la esperaba. Al descubrir la prenda de bebé, no pudo contener la emoción y rompió en lágrimas mientras exclamaba: “¡No, mentira, qué clase de alegría!”

Los familiares que estaban presentes la observaban entre risas, lágrimas y abrazos, mientras uno de ellos le confirmaba la noticia con ternura: “Vas a ser abuela… no puedo creerlo”.

La escena refleja la fuerza de los lazos familiares cubanos, muchas veces marcados por la separación, pero sostenidos por el amor y la esperanza de reencontrarse. En este caso, la felicidad viajó dentro de un paquete y se convirtió en lágrimas de emoción.

El clip acumula miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que se sintieron conmovidos por la historia. “Qué belleza”, “me hizo llorar” y “esa emoción no tiene precio” son algunos de los mensajes que acompañan el video.