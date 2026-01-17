En video: Imágenes inéditas del operativo que sacó a María Corina Machado de Venezuela

Ver más

Una lancha en la oscuridad, el rugido del viento y un cruce clandestino en altamar. Así comienza el video publicado por la empresa Grey Bull Rescue que revela, por primera vez, escenas inéditas del dramático operativo que permitió la salida de la líder opositora María Corina Machado de Venezuela.

El material audiovisual confirma lo que hasta ahora solo se conocía por testimonios: una operación clandestina de alto riesgo, ejecutada entre el 9 y el 10 de diciembre de 2025, que combinó desplazamientos por tierra, navegación en condiciones extremas para trasladar a la dirigente hasta Noruega, donde recibiría el Premio Nobel de la Paz.

Las imágenes muestran la aproximación, en plena noche, de una embarcación a un punto de encuentro en altamar.

La mar está agitada, el ruido del viento es ensordecedor, y la operación se mueve bajo radar para evitar ser detectada.

En ese momento, se escucha a uno de los operadores pronunciar con voz de celebración: “Jackpot, jackpot, jackpot. Objetivo: dinamita dorada”.

Minutos después, una lancha transportando a Machado se acopla con la del equipo de rescate.

Es Bryan Stern, fundador de Grey Bull Rescue, quien la recibe: “Hola María, mi nombre es Bryan, encantado de conocerte, te tengo”, le dice al acercarse.

“¡Hola!”, responde la dirigente. “Está todo tan mojado y tan frío”, añade mientras intercambian unas palabras sobre su equipaje.

Frente a cámara, y en tono firme, la opositora lanza su mensaje de prueba de vida: “Soy María Corina Machado, estoy viva, estoy segura y muy agradecida a Grey Bull”.

Una salida de película

El operativo, que se preparó con apenas tres días de anticipación, fue ejecutado por Grey Bull Rescue, una organización conformada por exmilitares de élite y veteranos de inteligencia.

Trasladaron a Machado por tierra desde su escondite clandestino hasta una lancha rápida, que la llevó mar adentro en la más absoluta oscuridad.

Desde allí, fue llevada a Curazao, donde tomó un vuelo rumbo a Oslo para asistir a la ceremonia del Nobel.

“Fue peligroso. Fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero no eran aguas en las que uno quiera estar”, explicó Bryan Stern al canal CBS.

A lo largo del trayecto debieron evadir puestos de control, radares costeros y puntos de vigilancia marítima del régimen venezolano y de sus aliados.

Los riesgos no fueron solo estratégicos. Machado relató este viernes en Washington que durante la travesía se fracturó una vértebra a causa del oleaje.

“El mar estaba muy bravo, olas de más de dos metros, con viento fuerte. Perdimos la señal GPS, el teléfono satelital no funcionaba. Fue una experiencia brutal”, dijo a la prensa.

El video muestra parte de esa navegación en completa oscuridad, con los ocupantes de la lancha agazapados, guiados únicamente por instrumentos electrónicos.

Una operación silenciosa con eco internacional

Grey Bull Rescue trabajó durante semanas en territorio venezolano preparando rutas y puntos de extracción. El propio Stern explica en el video:

“Llevamos un mes en la región. Esta es la gran enchilada: sacarla desde donde está, hasta donde tiene que estar”.

La publicación del material, el 16 de enero, ha generado un impacto significativo.

Por primera vez se documenta visualmente el nivel de planificación, dificultad y riesgo de una operación que permitió a una de las figuras más visibles de la oposición venezolana escapar del cerco represivo y asistir a un acto internacional de alto perfil.

La polémica entrega del Nobel a Donald Trump

Tras la ceremonia en Oslo, este 15 de enero de 2026, María Corina Machado sorprendió al reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Allí le entregó simbólicamente la medalla física del Nobel, enmarcada y con un mensaje de agradecimiento. Afirmó que lo hacía por el apoyo decisivo de Washington a la causa venezolana.

El gesto generó controversia inmediata: para algunos, fue un acto de gratitud política; para otros, un uso indebido de un reconocimiento que no es transferible. El Comité Noruego del Nobel debió salir a aclarar que el premio no puede ser cedido ni compartido, y que Trump no figura oficialmente como laureado.