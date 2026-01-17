Detienen en Matanzas a dos hombres con varias libras de carne de res

Vídeos relacionados:
Dos hombres fueron arrestados en Matanzas con varias libras de carne de res, huesos y vísceras.
“Recientemente las autoridades policiales irrumpieron en dos viviendas en la comunidad de Limonar en el municipio del mismo nombre, y el hallazgo casi sin sorpresa fue de varias libras de carne de ganado mayor, huesos y vísceras cuidadosamente guardadas; obviamente algún campesino se quedó afectado con el robo y la muerte de una de sus reses”, dijo en Facebook la página oficialista Con Todos La Victoria.
Los detenidos Diosley Serrano Yero y Gerson Siberia Ramos, “pasaron de anfitriones de cocina improvisada a protagonistas de un proceso judicial por sacrificio ilegal de ganado mayor, una batalla complicada a partir de las evidencias y los rollos anteriores que han tenido con la Justicia sobre el todo el segundo que se ha visto involucrado en hurtos, hechos contra el ganado y abuso sexual”, agrega la fuente.
El régimen cubano castiga con severidad los crecientes casos de hurto y sacrificio de ganado en el país, en medio del desabastecimiento alimentario y el alza de precios que golpea a la población.
En octubre pasado, por ejemplo, en un juicio reseñado en la televisión estatal, la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Artemisa condenó a penas de siete y ocho años de privación de libertad, respectivamente, a dos ciudadanos acusados de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor.
Preguntas frecuentes sobre el sacrificio ilegal de ganado en Cuba
¿Por qué son detenidos Diosley Serrano Yero y Gerson Siberia Ramos en Matanzas?
Diosley Serrano Yero y Gerson Siberia Ramos fueron arrestados en Matanzas por posesión de carne de res, huesos y vísceras, lo que indica su implicación en el sacrificio ilegal de ganado mayor. El régimen cubano castiga severamente estos actos debido al desabastecimiento alimentario y los altos precios que afectan a la población.
¿Cuál es la situación actual del sacrificio ilegal de ganado en Cuba?
El sacrificio ilegal de ganado se ha vuelto más frecuente en Cuba debido a la crisis económica y alimentaria, el desabastecimiento y la inflación. A pesar de los operativos policiales, estos actos son una respuesta desesperada de la población ante la escasez de alimentos.
¿Qué penas enfrentan quienes son sorprendidos en el sacrificio ilegal de ganado en Cuba?
En Cuba, las leyes vigentes penalizan con severidad el sacrificio de ganado mayor sin autorización, con penas que pueden llegar hasta 20 años de prisión. El régimen busca ejemplarizar con estas condenas para disuadir la práctica en medio de la crisis alimentaria.
¿Cómo afecta la crisis alimentaria en Cuba al aumento de delitos relacionados con el ganado?
La escasez de alimentos y el alza de precios en Cuba han impulsado el aumento de delitos como el hurto y sacrificio ilegal de ganado, ya que muchas personas recurren a estas prácticas como medios desesperados para subsistir. La falta de opciones en los mercados estatales agudiza el problema.
