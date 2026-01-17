Detienen en Matanzas a dos hombres con varias libras de carne de res

Vídeos relacionados:

Dos hombres fueron arrestados en Matanzas con varias libras de carne de res, huesos y vísceras.

“Recientemente las autoridades policiales irrumpieron en dos viviendas en la comunidad de Limonar en el municipio del mismo nombre, y el hallazgo casi sin sorpresa fue de varias libras de carne de ganado mayor, huesos y vísceras cuidadosamente guardadas; obviamente algún campesino se quedó afectado con el robo y la muerte de una de sus reses”, dijo en Facebook la página oficialista Con Todos La Victoria.

Los detenidos Diosley Serrano Yero y Gerson Siberia Ramos, “pasaron de anfitriones de cocina improvisada a protagonistas de un proceso judicial por sacrificio ilegal de ganado mayor, una batalla complicada a partir de las evidencias y los rollos anteriores que han tenido con la Justicia sobre el todo el segundo que se ha visto involucrado en hurtos, hechos contra el ganado y abuso sexual”, agrega la fuente.

El régimen cubano castiga con severidad los crecientes casos de hurto y sacrificio de ganado en el país, en medio del desabastecimiento alimentario y el alza de precios que golpea a la población.

En octubre pasado, por ejemplo, en un juicio reseñado en la televisión estatal, la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Artemisa condenó a penas de siete y ocho años de privación de libertad, respectivamente, a dos ciudadanos acusados de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor.