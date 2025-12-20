Arrestados en plena faena: Sacrifican ganado en una vivienda de Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) detuvieron en Santiago de Cuba a dos hombres que fueron sorprendidos mientras sacrificaban ilegalmente a dos reses en una vivienda, tras una denuncia de vecinos en la zona.

Según publicó el perfil oficialista Héroes del Moncada este viernes, los hechos ocurrieron en Calle Laguna Final, en la localidad Flores, municipio Santiago de Cuba, luego de que residentes alertaran a las autoridades sobre la “comisión de una actividad delictiva” en una casa del área.

La PNR acudió “de forma inmediata” y sorprendió a los implicados —identificados como Antonio y Ricardo— cuando realizaban el sacrificio de ganado vacuno.

El reporte oficialista afirma que, durante el operativo, las fuerzas del orden ocuparon la carne y también herramientas que, según la publicación, habrían sido utilizadas para cometer el delito.

Captura de Facebook

En el mismo post aparecen reacciones de usuarios en comentarios, algunas de ellas criticando la situación alimentaria y otras defendiendo a propietarios de animales, pero la publicación no ofrece datos adicionales sobre el caso: no precisa los apellidos de los detenidos, si hubo otros implicados, el origen del ganado, el destino de la carne, ni informa sobre cargos formales, medidas cautelares o fecha de juicio.

Lo más leído hoy:

Los internautas se cuestionaron el destino final de esa carne y criticaron la actuación rápida de las autoridades para esos casos pero no para robos de pertenencias o feminicidios.

"Véndale carne al pueblo o dejen que el pueblo pueda vender su carne a quien quiera y fin del problema", dijo un cubano. "Al menos es carne de la buena no de perro ni gato", argumentó otro.

Otro señaló que la labor de delatores en los barrios habían ayudado a la captura: "La Chivatería en su máximo esplendor, por eso Cuba no prospera".

"Y ahora de seguro que esa carne se la reparten entre unidades y el pueblo sigue pasando hambre, muchos niños no tienen qué comer y para ellos es un average eso", anotó otra persona.

Recientemente trascendió que un operativo policial en el municipio Niceto Pérez, provincia de Guantánamo, culminó con la detención de siete personas acusadas de integrar una presunta red dedicada al hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor.

Según la publicación, los detenidos fueron interceptados en diferentes puntos del territorio. Dos de ellos habrían sido sorprendidos mientras transportaban mochilas con carne procedente, presuntamente, del sacrificio de tres animales.

Otros dos sospechosos fueron descubiertos cuando descuartizaban un equino en una zona rural conocida como Burenes.

Mientras las autoridades presentan estos casos como “golpes al delito”, numerosos cubanos denuncian que el verdadero problema radica en la profunda crisis económica y alimentaria que atraviesa el país, donde acceder a un pedazo de carne se ha convertido en un lujo.