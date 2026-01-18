Hallan un cuerpo flotando en un lago de Hialeah: ¿Qué se sabe?

Vídeos relacionados:

Un cuerpo sin vida fue hallado flotando en un lago de Hialeah en la mañana de este sábado, desatando una ola de especulaciones entre los residentes en la zona.

La escena, presenciada por varios vecinos, coincidía con una historia que ya circulaba en el vecindario desde hacía días: la de un hombre que, en plena persecución policial, se habría lanzado al agua y jamás volvió a salir.

Aunque de momento las autoridades aún no confirman su identidad ni las causas de la muerte, el hallazgo reaviva interrogantes sobre lo ocurrido.De acuerdo con información confirmada por el Departamento de Policía de Hialeah, agentes acudieron a una llamada de emergencia en la zona de 775 West 60th Street, donde se encontró el cuerpo sin vida de una persona flotando en el lago. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yusnaby (@yusnaby)

Las imágenes captadas por Telemundo 51 mostraron a los bomberos de la ciudad ingresando al agua, asegurando el cadáver y llevándolo hasta la orilla, donde fue cubierto con una lona amarilla.

¿Un hombre huyendo de la policía?

Aunque la policía no ha ofrecido detalles sobre la identidad del fallecido ni las circunstancias exactas del deceso, los vecinos sostienen una teoría que cobra fuerza entre los rumores del barrio.

Según testimonios recogidos por el canal local, podría tratarse del mismo individuo que, días antes, habría protagonizado una persecución policial en la zona.

“El miércoles por la noche vimos a la policía corriendo entre las casas”, contó uno de los residentes, quien aseguró haber presenciado parte del operativo.

En medio de la fuga, el sospechoso habría saltado una cerca y se habría lanzado al lago en un intento desesperado por escapar de las autoridades.

"Ninguno de los vecinos lo vio salir del agua", añadió la fuente.

Desde entonces, algunos residentes no dejaron de mirar hacia el lago, esperando algún indicio.

El descubrimiento del cuerpo días después ha reforzado la creencia de que se trata del mismo hombre.

Sin embargo, la policía no ha confirmado esta versión y se limita a señalar que se trata de una investigación activa.

Un lago engañosamente letal

El lago donde ocurrió el hallazgo, conocido informalmente como el “Lake Tahoe de Hialeah”, es en realidad una antigua cantera de piedra convertida en depósito de agua.

Su belleza serena oculta una peligrosa profundidad de hasta 32 pies -casi 10 metros- de agua fría y turbia.

A diferencia de lagos naturales con pendientes graduales, las orillas de esta excavación caen abruptamente, lo que convierte el intento de cruzarlo en un riesgo mortal, incluso para nadadores experimentados.

“Es un lugar muy traicionero. Parece tranquilo, pero te hundes enseguida”, explicó otro vecino que pidió no ser identificado.

En este entorno, un salto al agua en plena huida y bajo tensión podría haber tenido consecuencias fatales, sobre todo si el individuo no sabía nadar bien o si entró en pánico.