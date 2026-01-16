Condenan a cubana en España a 20 años de prisión por matar a su pareja

Vídeos relacionados:

La ciudadana cubana Arletys Castillo fue condenada por un tribunal de España a 20 años y un día de prisión por el asesinato de su pareja, Gerard Guerra, en noviembre de 2023, en Sant Adrià de Besòs, Barcelona, según informes del Poder Judicial y medios de prensa locales.

La Audiencia de Barcelona declaró probado que la mujer cometió un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con la circunstancia agravante de parentesco y la atenuante de confesión luego de que admitió finalmente los hechos ante la justicia, de acuerdo con la sentencia difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Un comunicado del Poder Judicial señaló que el veredicto fue el resultado de un acuerdo de conformidad alcanzado entre todas las partes -la Fiscalía, la acusación particular y la defensa-, lo que evitó la celebración de juicio oral. La acusada reconoció la autoría de los hechos, aceptó la calificación jurídica y la condena solicitada, y renunció a recurrir la sentencia.

Crimen macabro

Los hechos ocurrieron cerca de las dos de la tarde del 16 de noviembre de 2023 dentro del domicilio que compartían Guerra, de 33 años, y Castillo, de 28, ubicado en la calle de Bogatell, en Sant Adrià de Besòs. La pareja llevaba casi dos años de relación sentimental. Ella ya tenía una hija, de cuatro años, de una relación anterior.

El fallo judicial concluyó que el crimen fue “un ataque planificado y extremadamente violento”.

El fatídico día, la acusada hizo creer a su novio que llevarían a cabo un juego íntimo, y así, consiguió persuadirlo de sentarse en una silla y dejarse atar las manos a la espalda, quedando totalmente inmovilizado.

Aprovechando que no podía “ejercer ningún tipo de defensa eficaz ante el ataque”, la mujer le asestó 118 puñaladas en distintas partes del cuerpo, causándole la muerte como consecuencia de un shock hipovolémico, tras un “sufrimiento extremo e innecesario”, tal como acreditaron los peritos.

Castillo le infligió todas las heridas a Guerra mientras él aún estaba con vida, lo que prueba el ensañamiento. La resolución judicial detalló que del total de lesiones, 51 se localizaron en la cara y el cuello, 53 en la espalda, tórax y extremidades, y 14 en el abdomen.

La acusada “incrementó” el padecimiento de la víctima “de forma totalmente gratuita e innecesaria para causar su muerte”, subrayó la sentencia. También actuó con alevosía, al diseñar un plan para impedir que él pudiera defenderse.

Una estela de mentiras y un móvil por descubrir

Tras cometer el crimen, Castillo intentó desviar la investigación policial con versiones falsas de los hechos, que las autoridades terminaron por descartar, relató el sitio digital El Caso.

En un principio, dijo a los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la región metropolitana Nord, de los Mossos d’Esquadra, que unos hombres de apariencia marroquí irrumpieron en la casa, acuchillaron a su novio y la hirieron a ella, con un corte grave en la femoral. Esa fue la primera línea de investigación que siguió la policía.

Gracias a las pesquisas y el análisis de pruebas, los investigadores comprobaron que sus afirmaciones pretendían ocultar la verdad: nadie había entrado ni salido del domicilio, ella había atado a su pareja y se había autoinfligido la herida.

Días después del crimen, Castillo fue detenida. Entonces, en una nueva declaración, intentó hacerse pasar por víctima de violencia de género. Alegó que había matado a Guerra en defensa propia, pues el hombre la maltrataba, y sostuvo que él era una amenaza para ella y su hija pequeña. En el curso de la investigación, se demostró que esta versión también era falsa.

Durante la instrucción del caso, la familia de Castillo trató de desviar la atención con acusaciones falsas contra la víctima, al asegurar que la mujer había encontrado imágenes de su hija en el celular del novio. Estas alegaciones también fueron rechazadas por el equipo de investigación.

Sin embargo, hasta la fecha, los Mossos d’Esquadra no han podido aclarar el móvil del asesinato. Se sospecha que Castillo pudo haber matado a su pareja porque iba a dejarla.

La sentencia

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso a Castillo cinco años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena y la inhabilitación absoluta durante el tiempo de reclusión.

Por concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar con 120,000 euros a cada progenitor de la víctima y con 30,000 euros a cada uno de los hermanos.

Un perdón que no alivia el dolor de la familia

Los familiares de Gerard Guerra consideran que la sentencia representa el cierre de un capítulo doloroso. Durante estos dos años, no sólo han tenido que hacer frente a la pérdida de su ser querido, sino a las múltiples calumnias que la acusada lanzó contra él y que “se manchara gravemente su honor”, señaló el diario digital El Periódico.

“La aceptamos como una más en nuestra familia. Y nos engañó. La asesina de mi hijo no ha dejado de mentir ni después de matarlo”, recalcó la madre de Guerra.

“Es falso que nuestro hijo fuera a hacerles daño a ella o a su hija”, dejaron claro ambos padres, quienes han tenido que soportar que Castillo afirmase que lo había matado porque era una mala persona.

Aunque se ha hecho justicia, la sentencia no recoge las calumnias de Castillo, advirtió El Periódico. Por ello, la familia ha decidido hablar: “Necesitamos que se sepa la verdad, que nuestro hijo era una buena persona”.

Tras conocerse el fallo judicial, Castillo pidió perdón a la familia de Guerra por haberlo matado. Fue la primera vez que lo hizo, aseguró el diario.

Arletys Castillo ya se encuentra en la cárcel, pues desde el 29 de noviembre de 2023 le había sido impuesta la medida de prisión preventiva por orden del juzgado de instrucción de Badalona.