Viuda de coronel cubano muerto en Venezuela: "Murió como quería"

Ver más

La viuda del coronel Orlando Osoria López, uno de los militares cubanos fallecidos en Caracas durante la operación de captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero, aseguró ante la televisión que él murió como quería.

"No sé cómo expresar lo que yo siento", dijo al inicio de le entrevista.

Osoria López, de 49 años, nació en Baire, municipio Contramaestre, Santiago de Cuba, donde se graduó en la especialidad de Mando Táctico de Tropas Especiales en la Escuela de Cadetes de Tropas Especiales de las FAR.

Residía en Jagüey Grande, Matanzas; tenía un hijo y una nieta de algo más de un año.

"Lo único que te puedo decir es que murió como él quería. Él era muy echadito para adelante. Nunca se echaba para atrás", subrayó la mujer.

Al momento de su muerte, Osoria López integraba la Dirección de Seguridad Personal, encargada de la escolta de dirigentes.

Lo más leído hoy:

Su puesto dentro de esa estructura confirma lo que el régimen ha estado negando durante años, que los militares cubanos no estaban en una misión simbólica o secundaria en Caracas, sino de un engranaje directo en la seguridad del poder político chavista.

Su esposa insistió en alabar su perfil combativo. "Yo estoy segura de que uno de los que más tiró allí fue él. (...) Él no comía miedo", afirmó.

A pesar del dolor, reiteró su orgullo: "Estoy orgullosa de él. Orgullosa, aunque me duele que lo haya perdido".

La cobertura oficial presenta a Osoria López y a los demás caídos como héroes, pero los hechos que emergen de los propios testimonios muestran otra dimensión: esos militares estaban en Caracas protegiendo al poder político de Nicolás Maduro, no defendiendo a Cuba ni una causa humanitaria, sino a un régimen extranjero.

Lo que dijo el coronel herido en Caracas

Esta semana, el coronel Pedro Yadín Domínguez, herido durante la operación del 3 de enero en Caracas, rompió el silencio en la televisión estatal cubana, donde confirmó que se encontraba en Venezuela "cumpliendo misión" cuando ocurrió el ataque.

Según su relato, él y otros militares cubanos estaban descansando cuando fueron sorprendidos por una operación aérea de gran envergadura. "El ataque provocó la muerte de 11 compañeros míos en ese lugar", dijo, describiendo una ofensiva "totalmente desproporcionada".

Domínguez aseguró que el grupo apenas contaba con armas y que su función era de apoyo a la seguridad presidencial. "No teníamos casi armamento", explicó.

El oficial resultó herido y fue operado en un hospital militar venezolano, con atención de las fuerzas armadas locales.

Aunque el reporte oficial insistió en calificar el operativo como una "agresión imperialista", su propio testimonio dejó claro que los cubanos estaban desplegados en tareas vinculadas directamente a la protección del presidente venezolano.

Más allá del discurso épico

Mientras la televisión estatal exalta la épica, los testimonios aportan datos que el régimen suele manejar con extremo cuidado. El relato del coronel herido confirma que había oficiales cubanos directamente involucrados en la seguridad del poder político venezolano.

No se trataba solo de asesoría ni de cooperación simbólica. La presencia cubana en Venezuela era operativa, ligada a la protección del régimen de Nicolás Maduro en medio de una crisis profunda. Las muertes no ocurrieron defendiendo a Cuba ni a su población, sino en un escenario ajeno, sosteniendo a un gobierno extranjero.

En ese contexto, la frase de la viuda -"murió como quería"- queda atrapada entre dos planos: el humano, legítimo, de una mujer que defiende la memoria de su esposo, y el político, donde esa muerte se integra a una narrativa que busca presentar como heroica una intervención que, en los hechos, protegía a un dictador.

Las muertes de los militares cubanos en Caracas dejan al descubierto hasta dónde llega el compromiso militar de La Habana con el chavismo y cómo decisiones tomadas lejos de la Isla siguen cobrando vidas cubanas.