Ayatolá Jamenei acusa a Trump de instigar protestas en Irán con saldo de miles de muertos

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, culpó al presidente Donald Trump de incitar las protestas que sacuden al país desde diciembre y que, según grupos de derechos humanos, han provocado más de 3,000 muertes.
Jamenei acusó este sábado a Trump de ser “criminal” por las víctimas mortales, los daños materiales y lo que calificó como una campaña de difamación contra la nación iraní, en declaraciones difundidas por medios estatales.
Según el líder supremo, Washington y Tel Aviv habrían organizado y alentado los disturbios que se extendieron por todo el país, destacó la agencia de noticias Reuters.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre por el agravamiento de la crisis económica y derivaron en manifestaciones masivas que exigen el fin del régimen clerical, en lo que se considera la peor ola de descontento social en años.
Jamenei reconoció que se han producido “varios miles de muertos” durante los disturbios, aunque atribuyó la violencia a actores vinculados a Estados Unidos e Israel.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirmó haber verificado 3,090 fallecidos, entre ellos 2,885 manifestantes, así como más de 22,000 detenciones.
Reuters señaló que no ha podido confirmar de manera independiente estas cifras debido, entre otros factores, al apagón de internet impuesto por las autoridades.
Trump ha advertido en varias ocasiones que podría intervenir si Teherán ejecuta a manifestantes y amenazó con adoptar “medidas muy fuertes”.
Sin embargo, el viernes agradeció a las autoridades iraníes en redes sociales por, según dijo, haber suspendido ahorcamientos masivos, algo que Irán negó, asegurando que “no existe ningún plan” de ese tipo.
En aparente respuesta a esas declaraciones, Jamenei afirmó que Irán no buscará una guerra, pero advirtió que no dejará impunes a quienes calificó de “criminales internos o externos”.
El líder supremo sostuvo que los responsables de incendios, destrucción de bienes públicos y actos de violencia cometieron “graves crímenes”.
El fiscal general iraní anunció recientemente que los detenidos enfrentarán castigos severos y los calificó de mohareb, un término legal islámico que implica “hacer la guerra contra Dios” y que puede conllevar la pena de muerte.
Las autoridades aseguran que entre los arrestados hay personas vinculadas a grupos opositores en el exilio.
La represión ha coincidido con nuevas sanciones anunciadas por Washington contra funcionarios iraníes y entidades vinculadas al aparato de seguridad y a redes financieras clandestinas del régimen.
Estados Unidos afirmó que las medidas responden a violaciones graves de derechos humanos y reiteró su respaldo a los manifestantes.
Aunque las protestas parecen haber disminuido tras la ofensiva de seguridad, residentes citados por Reuters indicaron que la tensión persiste.
El restablecimiento parcial del servicio de internet fue breve, y grupos de monitoreo reportaron que el apagón volvió a imponerse, dificultando la verificación independiente de lo que ocurre en el país.
Preguntas frecuentes sobre las protestas en Irán y la acusación de Jamenei a Trump
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué el ayatolá Jamenei acusa a Donald Trump de instigar las protestas en Irán?
El ayatolá Jamenei acusa a Donald Trump de instigar las protestas en Irán porque cree que Estados Unidos y sus aliados, como Israel, han organizado y alentado los disturbios para desestabilizar al régimen iraní. Jamenei considera que las declaraciones de Trump en redes sociales y las amenazas de intervención han exacerbado la situación en el país.
¿Cuál ha sido la respuesta de Donald Trump ante las acusaciones de Jamenei?
Donald Trump ha respondido a las acusaciones de Jamenei reiterando su apoyo a los manifestantes iraníes y advirtiendo que Estados Unidos podría tomar medidas si el régimen intensifica la represión. Además, ha cancelado reuniones con funcionarios iraníes y ha prometido que "la ayuda está en camino" para los manifestantes.
¿Qué consecuencias han tenido las protestas en Irán hasta ahora?
Las protestas en Irán han resultado en un alto número de muertes, con cifras que varían desde 3,000 hasta más de 12,000 según diferentes fuentes. Además, se han producido más de 22,000 detenciones y un apagón de internet que ha dificultado la verificación independiente de los hechos. La represión ha sido brutal, y el régimen ha amenazado con más medidas severas contra los manifestantes.
¿Cuál es la postura internacional respecto a las protestas en Irán?
La comunidad internacional ha mostrado preocupación por la situación en Irán, con líderes como Donald Trump y Ursula von der Leyen condenando la represión del régimen. Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones, y países europeos han convocado a embajadores iraníes para expresar su protesta. La presión internacional busca apoyar a los manifestantes y fomentar un cambio político en Irán.
