Bufetes colectivos “preparados” para cobrar en dólares y MLC por sus servicios jurídicos

En otro paso hacia la dolarización de los servicios públicos, los bufetes colectivos de Cuba aseguran estar “preparados” para cobrar en dólares y moneda libremente convertible (MLC) por la prestación de sus servicios jurídicos, según informó la televisión oficialista en Santiago de Cuba.

La medida forma parte de la Resolución 486/2025 del Ministerio de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial el 27 de diciembre de 2025, que actualiza las tarifas y modalidades de cobro para trámites legales, legalización de documentos y asesorías jurídicas, autorizando los pagos en divisas extranjeras.

De acuerdo con la norma, los bufetes podrán cobrar sus servicios “en pesos cubanos o en las monedas extranjeras aceptadas por el Banco Central de Cuba (BCC)”, aplicando la tasa de cambio vigente el día del pago.

En la práctica, los cubanos residentes en el exterior y los extranjeros deberán pagar en dólares o MLC.

La subdirectora técnica de la Dirección Provincial de Bufetes Colectivos en Santiago de Cuba, Dianelis Lira Romero, declaró a TV Santiago que las unidades jurídicas de la provincia están “creando los mecanismos” para recibir pagos en efectivo, por tarjetas o mediante pasarelas internacionales.

“Con esta nueva resolución se puede realizar el pago por efectivo o por las pasarelas internacionales o por tarjetas de moneda libremente convertible, ya sean nacionales o internacionales”, dijo la funcionaria, quien afirmó que las oficinas se están adaptando para procesar cobros desde el extranjero.

Lira precisó que los nuevos precios se aplicarán a “personas naturales extranjeras y cubanas residentes en el exterior”, mientras que los cubanos que aún conservan residencia permanente en la isla podrán continuar pagando en moneda nacional, aunque con tarifas equivalentes a la divisa al tipo de cambio oficial.

Antes de realizar el pago, los bufetes exigirán a los usuarios una certificación de su estatus migratorio emitida por el Ministerio del Interior, requisito indispensable para determinar si el cobro procede en pesos cubanos o en divisas.

La funcionaria también aclaró que familiares o terceros podrán seguir realizando los trámites legales en nombre de cubanos residentes fuera del país, aunque los bufetes deberán verificar primero la condición migratoria del beneficiario del servicio.

Entre las tarifas fijadas en la Resolución 486/2025 figuran:

Certificación de notas y títulos: 260 USD o 6 250 CUP.

Certificación de nivel académico: 260 USD o 6 250 CUP.

Certificación de experiencia laboral: 104 USD o 2 500 CUP.

Legalización de documentos docentes o registrales: desde 156 USD o 3 750 CUP, según el tipo de trámite.

La resolución también establece tarifas horarias para servicios especializados. La mínima general es de 3 750 pesos cubanos o 156 dólares por hora, y puede elevarse según la complejidad del caso o el nivel del abogado designado.

En Santiago de Cuba, las autoridades jurídicas aseguran estar listas para implementar la disposición.

“Estamos creando las condiciones específicas para estos pagos sin dejar de prestar los servicios habituales”, añadió Lira Romero.

El Ministerio de Justicia justificó la resolución como resultado de “estudios para captar ingresos en moneda extranjera y flexibilizar las opciones de cobro de los servicios jurídicos”, en un contexto de creciente necesidad de divisas para el Estado cubano.

Aunque el anuncio se realizó desde Santiago, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) confirmó que la medida se aplicará en todas las provincias del país, donde ya se preparan los sistemas de cobro en dólares a través de terminales POS y cuentas bancarias en divisas.

La disposición se enmarca en la política del régimen de aumentar el control sobre el flujo de divisas, extendiendo los cobros en moneda extranjera a cada vez más sectores.

Un ejemplo reciente es el pasaporte cubano para residentes en el exterior, que cuesta actualmente 234 dólares.

Con la entrada en vigor de la Resolución 486, la justicia cubana entra oficialmente en la era de la dolarización. Mientras la población cobra sus salarios en pesos cada vez más devaluados, el Estado vende sus servicios jurídicos en dólares.

El Ministerio de Justicia insiste en que se trata de una “actualización técnica”, pero para muchos ciudadanos es otro paso en la larga lista de decisiones que alejan los servicios públicos del alcance de quienes viven en la isla.