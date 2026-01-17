Oficial del Minint habla de “apoyo mayoritario” a la Revolución en una Cuba empobrecida y sin libertades

La versión oficial contrasta con múltiples sondeos independientes y con la realidad cotidiana del país

Un oficial del Ministerio del Interior (Minint) afirmó este viernes que existe un respaldo mayoritario del pueblo cubano a la Revolución y sus dirigentes, al referirse a la respuesta popular durante las ceremonias fúnebres por los 32 combatientes caídos durante la operación militar de Estados Unidos en Venezuela.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la cobertura televisiva de las honras fúnebres a combatientes del Minint y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en La Habana.

Durante el reportaje de la televisión oficial, el oficial aseguró que la reacción del pueblo habanero envía “un mensaje claro” a Estados Unidos y a los adversarios del régimen, que en Cuba “no se rinde nadie” y que existe un respaldo mayoritario a la revolución, a sus dirigentes y a las instituciones del Estado.

El pronunciamiento se produjo en el marco de la ceremonia encabezada por el gobernante Miguel Díaz-Canel, junto a altos mandos de las FAR y el Minint, en la Necrópolis de Colón.

Según la narrativa oficial, la despedida multitudinaria del día 15, en el edificio Sierra Maestra, sede de las FAR, reflejó unidad, firmeza y compromiso revolucionario frente a lo que el régimen define como una agresión externa.

El discurso del oficial se alinea con los resultados divulgados en diciembre por el Centro de Estudios Sociopolíticos y de Opinión (CESPO), un órgano vinculado al Partido Comunista de Cuba (PCC), que aseguró que la mayoría de los cubanos apoya la llamada Revolución y a sus dirigentes, pese a las dificultades económicas y sociales.

Estas conclusiones fueron presentadas ante el IX Pleno del Comité Central del PCC como evidencia de legitimidad política.

Sin embargo, esa versión oficial contrasta con múltiples sondeos independientes y con la realidad cotidiana del país, marcada por inflación, apagones, desabastecimiento, deterioro de los servicios públicos, una emigración masiva sin precedentes, censura y represión del disenso.

Encuestas realizadas por CiberCuba muestran niveles abrumadores de rechazo a la gestión de Díaz-Canel y un amplio respaldo a un cambio del sistema político.

Días atrás, un sondeo publicado por nuestra redacción mostró que una mayoría de 62 % de los participantes cree que el régimen cubano podría caer en 2026, en medio del clima regional tras las acciones militares de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro.

Asimismo, en septiembre de 2025, otra pesquisa realizada por CiberCuba entre sus seguidores en redes sociales reveló que una gran mayoría de 95 % de la población respaldaría un cambio en el sistema político cubano que la Constitución declara “socialista” a perpetuidad.

Mientras el aparato estatal insiste en proyectar una imagen de cohesión y apoyo popular, amplios sectores de la sociedad viven en un clima de empobrecimiento, frustración y falta de expectativas.

En ese contexto, los actos oficiales y las declaraciones de funcionarios refuerzan una narrativa de resistencia y respaldo mayoritario que muchos cubanos perciben como desconectada de su experiencia diaria.