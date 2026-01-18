¡Nieve en Florida!: El norte del estado amanece con paisajes blancos

Ver más

Florida volvió a registrar un fenómeno inusual para el llamado "Estado del Sol": nieve.

Este domingo 18 de enero, la ciudad de Marianna, en el condado de Jackson, al noroeste del estado, se convirtió en el epicentro del evento, donde se reportó la caída de nieve durante varias horas.

Según Rubén Capote, jefe de meteorología de Telemundo, se estima que la acumulación podría alcanzar entre una y tres pulgadas en zonas puntuales.

"Tenemos un aviso por tormenta invernal, así que si están manejando, hazlo con cuidado", advirtió.

"Por ahora no vemos acumulación en las carreteras y es probable que quizás no la tengamos porque la superficie todavía está un poco caliente. Sin embargo, sobre el césped, sobre los autos, sin duda estaríamos viendo esa precipitación invernal con nosotros en forma de nieve", detalló.

El suceso llega tras un episodio de frío intenso que comenzó el viernes pasado, cuando el sur de Florida amaneció bajo la influencia del aire más frío de casi cuatro años.

Ese día, las temperaturas mínimas en el interior de los condados de Broward y Miami-Dade se situaron en torno a los 40 °F, con sensación térmica de hasta 30 °F debido al viento. En el norte del estado, incluida la región de Tampa Bay, se registró escarcha generalizada y temperaturas cercanas al punto de congelación.

Los expertos anunciaron entonces un nuevo frente frío programado para cruzar el estado el domingo, con un descenso adicional de los termómetros.

Según las previsiones, estas condiciones podrían mantenerse hasta mediados de la próxima semana, generando un periodo prolongado de temperaturas bajas para los estándares de Florida.

Ante esta situación, el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade emitió recomendaciones extensas para proteger a personas, hogares, mascotas y plantas.

Entre las principales medidas, se aconseja permanecer en casa tanto como sea posible, vigilar a los más vulnerables -niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas- y vestirse con varias capas de ropa holgada al salir, protegiendo especialmente cabeza y orejas.

Las mascotas deben contar con refugio cálido y protegido del viento, mientras que las plantas en macetas deberían trasladarse al interior, ubicarse en zonas bien iluminadas y mantenerse lejos de corrientes de aire. En el exterior, árboles y plantas deben mantenerse bien regados para reducir el riesgo de daños por el frío.

En el hogar, se recomienda el uso de calefacción central cuando sea posible y, de optar por calefactores eléctricos portátiles, asegurarse de que estén certificados por laboratorios acreditados y aprobados por Underwriters Laboratories (UL).

Los usuarios deben seguir las instrucciones del fabricante, mantener los equipos limpios y colocarlos sobre superficies firmes, evitando zonas húmedas y cables dañados.

También se insiste en no usar carbón, parrillas o el horno para calentar, así como en crear una zona libre de niños y mascotas alrededor de los calefactores.

El Departamento resumió sus consejos en las "4 P de la seguridad contra el frío": vigilar a las personas vulnerables, proteger a las mascotas, cuidar las plantas y practicar precaución con los equipos de calefacción.

Las autoridades insisten en apagar y desenchufar los aparatos al salir de la habitación o al ir a dormir, además de mantener detectores de humo y de monóxido de carbono en buen estado.

Este fenómeno pone nuevamente a Florida bajo el foco de la atención meteorológica, ya que la nieve y las temperaturas extremas representan un evento poco común que recuerda la importancia de la preparación ante cambios climáticos atípicos en el estado.