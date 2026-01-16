Llega al sur de Florida el frío más intenso en casi cuatro años

Vídeos relacionados:

El sur de Florida amaneció este viernes bajo la influencia del aire más frío que ha llegado a la región en casi cuatro años.

Las autoridades emitieron un aviso de clima frío para el interior de los condados de Broward y Miami-Dade hasta las 9:00 am, mientras los termómetros marcaban temperaturas mínimas en el rango de los 40 grados Fahrenheit, con sensaciones térmicas que bajaban hasta los 30 grados en algunas zonas debido al viento.

Según Local 10, la mañana comenzó con frío notable y se esperaba que el día transcurra con mucho sol, condiciones secas y frescas, pero con máximas que apenas alcanzarán los 60 °F.

Para el fin de semana se prevé un ligero repunte de las temperaturas, aunque el frío seguirá siendo un factor importante en el estado.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Miami confirmó que, aunque algunas zonas aún podían bajar unos grados más antes del amanecer, las condiciones irían mejorando hacia el mediodía, cuando las temperaturas subirían rápidamente hasta los 60 grados.

En redes sociales, el NWS mostró comparativas entre la temperatura real y la sensación térmica en distintas áreas del sur de Florida.

Mientras tanto, el jefe de meteorología de Telemundo, Rubén Capote, reportó que este 16 de enero se registraron temperaturas muy bajas en gran parte del centro de Florida y el área de Tampa Bay, con escarcha bastante generalizada, reflejo de un evento frío significativo para el llamado "Estado del Sol".

Capote explicó también que la caída de temperaturas la noche anterior fue abrupta, con descensos de entre 10, 15 y hasta 17 grados en algunas regiones.

En el norte de Florida, ya se sentían temperaturas cercanas al punto de congelación, mientras que más al sur, incluidas zonas de Miami, se ubicaban en el rango de los 40 grados, lo que para Florida representa un frío notable.

Durante la madrugada, advirtió, el descenso continuó y el momento más frío se registró cerca del amanecer.

La sensación térmica, por efecto del viento, pudo ubicarse en el rango de los 30 grados en muchas ciudades, con modelos que sugerían valores cercanos a 35 o 36 grados en Miami, aunque Capote estimó que sería más probable sentir entre 38 y 40 grados.

En otras áreas del estado, la temperatura del aire sin viento se acercó al punto de congelación, lo que motivó la emisión de avisos por heladas.

El meteorólogo señaló además que este episodio frío no será completamente pasajero. Aunque el sábado habrá un ligero aumento térmico, un nuevo frente frío cruzará el domingo y provocará otro descenso notable.

Según sus previsiones, hasta mediados de la próxima semana Florida seguirá experimentando episodios de frío.

Ante estas condiciones, el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) difundió una amplia lista de recomendaciones de seguridad para proteger a personas, hogares, mascotas y plantas.

Su portavoz, Erika Benítez, advirtió que el uso inadecuado de calentadores portátiles y otros dispositivos de calefacción incrementa el riesgo de incendios, lesiones y exposición al monóxido de carbono.

Entre las principales sugerencias para las personas están: permanecer en casa tanto como sea posible, vigilar a los más vulnerables -niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas- y vestirse con varias capas de ropa holgada al salir, además de cubrir bien la cabeza y las orejas.

Para proteger a las mascotas, se pide sacarlas del frío y brindarles un refugio cálido; si permanecen afuera, deben contar con un espacio cerrado con la entrada orientada en dirección opuesta al viento.

En cuanto a las plantas, se recomienda llevar las macetas al interior, ubicarlas en áreas bien iluminadas y lejos de corrientes de aire, así como mantener bien regados los árboles y plantas exteriores.

En el hogar, MDFR aconseja usar preferentemente calefacción central y, si se emplean calentadores eléctricos, que estén certificados por laboratorios acreditados y aprobados por Underwriters Laboratories (UL).

También se debe seguir siempre las instrucciones del fabricante, elegir modelos con termostato, protección contra sobrecalentamiento y apagado automático en caso de vuelco.

Otros puntos clave incluyen mantener los calefactores limpios, colocarlos sobre superficies firmes, no usarlos en zonas húmedas, inspeccionar los cables con regularidad y conectarlos directamente al tomacorriente sin extensiones improvisadas.

Además, cualquier objeto inflamable debe mantenerse al menos a tres pies de distancia del calentador, y se debe crear una zona libre de niños y mascotas alrededor del equipo.

Las autoridades insisten en no usar carbón, parrillas ni el horno para calentar el hogar, apagar y desenchufar los calentadores al salir de la habitación o al irse a dormir, e instalar y mantener alarmas de humo y detectores de monóxido de carbono con baterías en buen estado.

En un mensaje en X, el MDFR resumió sus consejos en las "4 P de la seguridad contra el frío": vigilar a las personas vulnerables, guardar a las mascotas en el interior, proteger las plantas del frío y practicar la seguridad contra incendios inspeccionando los equipos de calefacción antes de usarlos.