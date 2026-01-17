“¡Está nevando en mi ciudad!”: Así reaccionaron dos cubanos al ver caer la nieve por primera vez

Ver más

La emoción de ver la nieve por primera vez se volvió viral en TikTok gracias al video compartido por la usuaria @ariadna.guerra, una cubana que vive en Barcelona y que captó el momento en que ella y su pareja disfrutaban de un día nevado en la ciudad catalana.

En el video, que acumula miles de reproducciones, se ve a ambos caminando bajo un paraguas mientras ríen y expresan su alegría al ver cómo los copos de nieve caen sobre ellos. “Parecíamos dos niños”, comentó Ariadna entre risas mientras mostraba la escena.

La publicación ha generado una ola de comentarios de otros cubanos que viven fuera de la isla, muchos de los cuales se identificaron con la experiencia de ver la nieve por primera vez tras emigrar.

En Cuba, donde el clima tropical no permite este fenómeno, la nieve es un sueño lejano. Por eso, para muchos emigrantes, el primer contacto con ella representa una mezcla de sorpresa, nostalgia y alegría, como reflejan las imágenes de Ariadna y su pareja, abrigados y felices en medio del paisaje blanco de Barcelona.

“¡Está nevando!”, dice uno de ellos en el video, mientras ambos sonríen con la espontaneidad de quien descubre algo nuevo y maravilloso.