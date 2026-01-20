Marco Rubio celebra las "conexiones cubanas" en la final universitaria de fútbol americano en Miami

Ver más

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró este lunes las “conexiones cubanas” presentes en la final del fútbol americano universitario entre Miami e Indiana, que se disputa en el Hard Rock Stadium, al destacar el origen y la trayectoria de dos figuras centrales del encuentro: el entrenador Mario Cristóbal y el mariscal de campo Fernando Mendoza.

Durante una entrevista con el periodista Clay Travis, Rubio calificó la final como “una historia de ensueño” (“storybook setting”), al subrayar que ambos protagonistas comparten raíces cubanas y vínculos con la ciudad de Miami.

“Fernando, el mariscal de campo de Indiana, se mueve en el mismo círculo que mi hijo, y a Mario lo conozco desde hace 25 años. Es una historia de ensueño en Miami con estas dos conexiones”, señaló el secretario de Estado antes del inicio del partido.

El ambiente en el estadio se cargó aún más de simbolismo cuando el público ovacionó al presidente Donald Trump, quien asistió al juego acompañado de dos de sus nietos.

La final universitaria ha despertado especial interés en el sur de Florida, donde la comunidad cubana celebra el inédito enfrentamiento entre Mario Cristóbal, entrenador de los Hurricanes de Miami e hijo de exiliados, y Fernando Mendoza, el mariscal de campo de Indiana y primer cubanoamericano en ganar el Trofeo Heisman.

Ambos representan, según Rubio y otros líderes locales, “el esfuerzo, la disciplina y la fe en la libertad” que caracterizan a las familias cubanas que llegaron a Estados Unidos en busca de un nuevo comienzo.