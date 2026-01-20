Régimen cubano inaugura parque solar en Santiago de Cuba y asegura que está conectado al SEN

Vídeos relacionados:
El parque solar fotovoltaico Rafael Reyes, ubicado en Santiago de Cuba, quedó sincronizado este lunes al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), según informaron medios oficiales.
La instalación forma parte del programa de transición energética impulsado por el régimen cubano. Tiene una capacidad instalada de 21.8 megawatts (MW) y confirmaron la puesta en marcha de siete inversores sincronizados.
Este parque es el segundo de cuatro previstos en la provincia oriental, dentro de la política inversionista del Gobierno que busca incrementar la generación de energía renovable en el país.
Sin embargo, el anuncio llega en un contexto de apagones prolongados y déficit energético récord, que han afectado a casi todo el territorio nacional durante el fin de semana.
Autoridades admiten falta de diésel como causa principal de los apagones
El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra Hernández, reconoció en la televisión estatal que la principal causa de las interrupciones es la falta de combustible diésel para la generación distribuida.
“La mayor incidencia es que la generación distribuida la tenemos fuera por falta de combustible prácticamente. No tenemos diésel para la generación distribuida y eso hace que la disponibilidad se vea afectada”, admitió el funcionario.
Lo más leído hoy:
A la escasez de combustible se suman cuatro unidades termoeléctricas con averías y otras dos en mantenimiento, lo que ha provocado un colapso casi generalizado del SEN.
Apagones prolongados en toda Cuba
Según el parte oficial de la Unión Eléctrica (UNE), la afectación nacional superó este domingo los 1,900 MW durante el horario pico, con apagones extendidos por más de seis horas en varias provincias. En La Habana, la Empresa Eléctrica reportó una máxima afectación de 359 MW a las 6:20 p.m., dejando gran parte de la capital a oscuras desde las 6:39 p.m. hasta pasada la medianoche.
La entidad reconoció en sus redes sociales que “no fue posible cumplir con la programación informada” debido a la baja disponibilidad de generación base, y advirtió que los cortes podrían repetirse si no mejora el suministro al SEN.
El informe nacional de este lunes reportó una disponibilidad de apenas 1,360 MW frente a una demanda de 2,150 MW, con un déficit de más de 750 MW en horas tempranas, que aumentó hasta los 1,905 MW al cierre de la jornada.
Mientras tanto, la puesta en marcha del parque solar Rafael Reyes fue presentada por la prensa oficial como un paso hacia “la independencia energética”, aunque el sistema eléctrico cubano continúa marcado por la falta de inversiones reales, averías crónicas y escasez de combustible.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y el nuevo parque solar
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué es el parque solar Rafael Reyes y cuál es su capacidad?
El parque solar fotovoltaico Rafael Reyes está ubicado en Santiago de Cuba y recientemente ha sido sincronizado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Tiene una capacidad instalada de 21.8 megawatts (MW) y forma parte del programa de transición energética del régimen cubano.
¿Por qué hay apagones persistentes en Cuba?
Los apagones en Cuba se deben principalmente a la falta de combustible diésel para la generación distribuida, así como a las averías y mantenimiento de varias unidades termoeléctricas. Esto ha llevado a un déficit energético que supera regularmente los 1,700 MW.
¿Cómo contribuyen los parques solares a la crisis energética en Cuba?
Aunque los parques solares en Cuba, como el Rafael Reyes, apoyan la generación de energía renovable, su aporte sigue siendo insuficiente para cubrir el déficit estructural del sistema eléctrico. Aportan alrededor de 500 MW al mediodía, lo que no compensa las caídas en la generación térmica y la falta de combustible.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para abordar la crisis eléctrica?
El gobierno cubano ha intentado abordar la crisis eléctrica mediante la inversión en parques solares y otras fuentes de energía renovable. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) frente a los problemas de combustible y las averías en las plantas termoeléctricas.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.