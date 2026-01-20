Régimen cubano inaugura parque solar en Santiago de Cuba y asegura que está conectado al SEN

Vídeos relacionados:

Ver más

El parque solar fotovoltaico Rafael Reyes, ubicado en Santiago de Cuba, quedó sincronizado este lunes al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), según informaron medios oficiales.

La instalación forma parte del programa de transición energética impulsado por el régimen cubano. Tiene una capacidad instalada de 21.8 megawatts (MW) y confirmaron la puesta en marcha de siete inversores sincronizados.

Este parque es el segundo de cuatro previstos en la provincia oriental, dentro de la política inversionista del Gobierno que busca incrementar la generación de energía renovable en el país.

Sin embargo, el anuncio llega en un contexto de apagones prolongados y déficit energético récord, que han afectado a casi todo el territorio nacional durante el fin de semana.

Autoridades admiten falta de diésel como causa principal de los apagones

El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra Hernández, reconoció en la televisión estatal que la principal causa de las interrupciones es la falta de combustible diésel para la generación distribuida.

“La mayor incidencia es que la generación distribuida la tenemos fuera por falta de combustible prácticamente. No tenemos diésel para la generación distribuida y eso hace que la disponibilidad se vea afectada”, admitió el funcionario.

Lo más leído hoy:

A la escasez de combustible se suman cuatro unidades termoeléctricas con averías y otras dos en mantenimiento, lo que ha provocado un colapso casi generalizado del SEN.

Apagones prolongados en toda Cuba

Según el parte oficial de la Unión Eléctrica (UNE), la afectación nacional superó este domingo los 1,900 MW durante el horario pico, con apagones extendidos por más de seis horas en varias provincias. En La Habana, la Empresa Eléctrica reportó una máxima afectación de 359 MW a las 6:20 p.m., dejando gran parte de la capital a oscuras desde las 6:39 p.m. hasta pasada la medianoche.

La entidad reconoció en sus redes sociales que “no fue posible cumplir con la programación informada” debido a la baja disponibilidad de generación base, y advirtió que los cortes podrían repetirse si no mejora el suministro al SEN.

El informe nacional de este lunes reportó una disponibilidad de apenas 1,360 MW frente a una demanda de 2,150 MW, con un déficit de más de 750 MW en horas tempranas, que aumentó hasta los 1,905 MW al cierre de la jornada.

Mientras tanto, la puesta en marcha del parque solar Rafael Reyes fue presentada por la prensa oficial como un paso hacia “la independencia energética”, aunque el sistema eléctrico cubano continúa marcado por la falta de inversiones reales, averías crónicas y escasez de combustible.