Norwegian Cruise Line estrenará en 2027 su crucero más grande desde Miami: el espectacular “Norwegian Aura”

La compañía estadounidense Norwegian Cruise Line (NCL) anunció el lanzamiento de su nuevo buque insignia, el Norwegian Aura, que se convertirá en su crucero más grande y largo hasta la fecha.

Con capacidad para 3.840 pasajeros y casi 345 metros de eslora, el coloso iniciará operaciones desde Miami en junio de 2027 con itinerarios por el Caribe, informó la naviera con sede en Miami.

En su página destaca que el Norwegian Aura ofrecerá entre junio y octubre de 2027 rutas por el Caribe Oriental con escalas en Puerto Plata (República Dominicana), Santo Tomás (Islas Vírgenes de EE.UU.), Tórtola (Islas Vírgenes Británicas) y Great Stirrup Cay, la isla privada de Norwegian en Las Bahamas.

Para finales de 2027, la embarcación ampliará su programación hacia el Caribe Occidental, visitando Roatán (Honduras), Costa Maya y Cozumel (México), además de Harvest Caye, el destino exclusivo de la compañía frente a la costa de Belice.

La agencia EFE, por su parte, detalló que con 169.000 toneladas brutas, el Norwegian Aura será un 10 % más grande que los barcos de la clase Prima, e introducirá nuevas experiencias centradas en el confort familiar, los espacios al aire libre y zonas de lujo para adultos.

Entre sus principales novedades destacan Ocean Heights, un parque de aventuras al aire libre con toboganes acuáticos, circuito de cuerdas, muro de escalada, juegos tipo feria y minigolf; y The Haven by Norwegian, un espacio exclusivo de suites con servicios personalizados, piscina privada y vistas panorámicas.

“Estamos orgullosos de presentar la nueva y más grande incorporación a nuestra flota”, expresó Harry Sommer, presidente y director ejecutivo de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. “El Norwegian Aura representa la evolución de nuestra marca y la celebración de reunir a familias, amigos y viajeros de todo el mundo”, añadió el ejecutivo.

Antes de su debut en Miami, el Norwegian Aura realizará un viaje inaugural por el Mediterráneo a finales de mayo de 2027.

Posteriormente, zarpará desde el puerto de Miami en cruceros de siete días por el Caribe Oriental y Occidental, con paradas en los destinos más emblemáticos de la región.

El nuevo buque, actualmente en construcción en Italia, marca un hito para Norwegian Cruise Line, una de las tres principales compañías del sector junto a Royal Caribbean y Carnival, y consolida a Miami como la capital mundial de los cruceros.