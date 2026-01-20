Ver más

El músico urbano cubano Velito el Bufón rompió el silencio tras las críticas que recibió en redes sociales por publicar contenido promocional pocos días después del accidente en el que murió su compañero de agrupación, José Alberto Reyes Luis, conocido como Cosonga. El artista aclaró que esos videos fueron grabados antes de la tragedia y pidió respeto y empatía en un momento de dolor para todo su equipo.

En sus historias de Instagram, Velito explicó que la banda se encuentra en pausa durante 15 días por respeto al fallecido y su familia, pero recordó que la gira europea prevista del 11 de febrero al 11 de marzo seguirá adelante. “Nos sentimos dañados y dolidos con todo lo sucedido. Era nuestro hermano, nuestra familia, una de las mejores personas que podías conocer en este mundo”, escribió. “De esto vivimos y estoy seguro de que desde el cielo él está con nosotros. Nadie le va a dar un plato de comida a su familia ni a la de nuestro equipo; esa será hoy y siempre nuestra responsabilidad”, añadió.

El cantante también se refirió directamente a los cuestionamientos por los videos de promoción: “Todo video que vean en mis redes fue hecho mucho antes de lo sucedido. Es obligatorio promocionar los eventos un mes antes; así es nuestro trabajo”, subrayó, aclarando que no se trató de una falta de respeto ni de frialdad ante la pérdida.

Captura de Instagram / Velito El Bufón

En otra publicación, Velito reflexionó sobre la manera en que se vive el duelo dentro del mundo artístico. “El luto no se mide por una publicación ni por un video previamente grabado. La pérdida de un compañero se lleva en el corazón, no en redes sociales”, afirmó. “Muchos artistas, a lo largo de la historia, han tenido que subir a un escenario en medio del dolor más profundo”, agregó, insistiendo en que su grupo atraviesa un momento difícil y que el respeto también es una forma de solidaridad.

El intérprete agradeció finalmente a quienes han mostrado comprensión y cariño. “Gracias a quienes han mostrado empatía en este momento tan difícil”, escribió, cerrando sus mensajes con un llamado a no juzgar sin conocer las circunstancias personales. Las palabras de Velito han recibido tanto apoyo como reflexión entre sus seguidores, que reconocen el reto de mantener una carrera activa en medio del luto.