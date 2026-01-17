Desgarrador testimonio de músicos cubanos tras accidente: "Se nos murió Cosonga, el mejor chamaco"

El Instituto Cubano de la Música (ICM) informó que el joven músico cubano José Alberto Reyes Luis, de 26 años, falleció este sábado en la provincia de Villa Clara, tras un accidente de tránsito.
Reyes Luis, cariñosamente conocido como Cosonga entre sus amigos, era trombonista de la agrupación de música urbana liderada por Velito el Bufón y viajaba hacia su natal Camagüey junto a sus compañeros para cumplir con una presentación artística, según la nota oficial.
La agrupación dejó un desgarrador mensaje en sus redes sociales para anunciar el fallecimiento del joven.
"Se nos murió Cosonga, el mejor Chamaco que cualquier persona puede conocer. Sano, lleno de buena vibra y de corazón gigante…. EPD mi hermano, te amamos y vamos a estar contigo hasta el final como la familia que somos", escribieron en Instagram.
Uno de los integrantes, en representación de Velito, confirmó que él y el líder de la agrupación viajaban en un auto y el resto de la banda, incluido Reyes Luis, en otro.
Entre lágrimas, dijo: "Es real, tuvimos un accidente en el kilómetro 265 en los músicos de la banda Velito y falleció el Cosonga, del trombón".
De acuerdo con el comunicado, en el siniestro varios artistas resultaron lesionados y reciben atención médica en instituciones de salud de Villa Clara.
El ICM, el Ministerio de Cultura y el Centro Nacional de Música Popular expresaron condolencias a familiares y amigos del músico.
El trágico hecho ocurrió en la mañana del 17 de enero en el kilómetro 249 de la Autopista Nacional, cuando un microbús que trasladaba al grupo musical se salió de la vía y volcó, y dejó un fallecido y 14 heridos.
Los lesionados fueron trasladados inicialmente a un policlínico en Ranchuelo y luego remitidos al hospital Arnaldo Milián Castro en Santa Clara; autoridades calificaron el suceso como un “accidente masivo” por la cantidad de víctimas y el despliegue de respuesta, según la información recogida.
