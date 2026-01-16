Ver más

Teresa Padrón rompió el silencio tras su inesperada salida de El Rancho de Destino y contó, sin filtros, lo que vivió dentro del reality. En un directo en redes sociales, la cubana explicó que su decisión de abandonar el programa no fue impulsiva, sino meditada. Estuvo apenas cuatro días en el rancho, desde el domingo hasta el miércoles por la noche, y aseguró que desde el principio sintió que no duraría mucho.

“Ellos le están dando un show. Si no pasara nada en el rancho, ellos buscan que se haga viral”, dijo. “Yo eso no lo sé hacer. A mí no me nace. No puedo hablar de cuánto tuve que pagar por salir, me lo tienen prohibido".

Según explicó, el ambiente dentro de la casa se volvió tenso y frustrante. “Yo estaba frustrada, me sentía muy encerrada. No había mucho espacio en la casa. No voy a poner en riesgo mi salud por el show”, afirmó, sobre la razón por la que no realizo algunas de las actividades dentro de las dinámicas del programa. La exconcursante también reveló un detalle que generó impacto entre sus seguidores: “En la espuma [una de las actividades que se hicieron] no me iba a meter porque una persona se orinó allí. Yo no tengo necesidad de eso. No es porque sea arrogante, sino porque valoro mi salud. Primero puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes salud, no tienes nada.”

Teresa también cuestionó la participación de La Diosa en el reality, dejando claro que no entendía su presencia. “¿Qué hace una cantante, La Diosa, metida en ese show? ¿Qué necesidad? Yo no entendí por qué. Ella es una cantante que tiene muchas canciones, tiene una voz bella. Qué hace metida en ese show, no lo entiendo”, dijo.

Además, se refirió al ingreso del creador Vladimir, quien según contó, “entró insultando a todo el mundo” y contribuyó a que el ambiente se volviera aún más tenso. “Ellos le están dando un show. Para mí no vale la pena. No critico a nadie, no digo que esté mal o bien, pero yo, Teresa, no lo hago.”

Teresa confirmó que tuvo que pagar una multa por romper el contrato. “Ellos me multaron por irme. Tuve que pagarla. Pero todo bien. Prefiero estar en paz conmigo y no ser una hipócrita que quedarme ahí y ahorrarme ese dinero”, afirmó.

Aunque no pudo revelar detalles por una cláusula de confidencialidad, Padrón aseguró que no se arrepiente de su decisión. “Estoy muy agradecida con la gente que me apoyó”, dijo, dejando claro que, para ella, la tranquilidad personal vale mucho más que cualquier reality o exposición mediática.