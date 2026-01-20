Ver más

El cubano Brayan “El Joker”, uno de los concursantes más carismáticos del Rancho de Destino, sorprendió al público al contar cómo fue su arresto en Estados Unidos y cómo logró librarse de una condena de siete años de prisión.

Durante una conversación en el show, explicó que todo comenzó cuando la policía lo detuvo mientras conducía su carro, en el que llevaba un arma de fuego legal. “Salí con amistades y al revisarnos encontraron un paquete pequeño de cocaína. Era poquito, pero estaba en el carro y me pusieron un cargo de posesión de drogas y arma de fuego. Eso es delito de segundo grado”, relató.

El Joker aseguró que además los agentes le sumaron otro cargo por “posesión de otras sustancias”, lo que agravó su caso. “Ahí fue donde se me cayó todo. Mi abogada pidió las cámaras de la policía y se vio que lo que ellos pensaban que era droga eran polvos de maquillaje que tenía en el carro. Me pedían siete años de prisión por esos cargos”, recordó.

Según contó, la fiscalía retiró el caso al comprobar las inconsistencias. “El 14 de abril fue mi primera corte, y cuando vieron las pruebas, lo desestimaron al momento. Si la policía comete un fallo, se cae todo el caso".

El clip se volvió viral en TikTok, donde sus seguidores lo llenaron de mensajes de apoyo. “Se nota que es un muchacho bueno”, “Dios te protegió”, escribieron algunos, mientras otros debatían su versión. Pese a la polémica, Brayan mantiene el buen ánimo que lo caracteriza en el programa: “Lo importante es que la verdad salió a la luz.”

En otro momento del programa, Brayan habló sobre sus sueños si gana el concurso: comprar una casa de dos pisos para su familia y construir pozos de agua en África. "Eso lo quiero hacer como sea, si tengo más dinero podré hacer más y así ayudar en las aldeas donde niños tienen que andar horas para conseguir agua", confesó con emoción, dejando claro que, más allá del pasado, su mirada está puesta en un futuro mejor.