La cubana Teresa Padrón, una de las incorporaciones más comentadas del reality El Rancho de Destino, anunció su salida del programa apenas unos días después de haber ingresado. Su decisión, revelada en un video publicado en las redes del show, sorprendió a los seguidores y generó una ola de reacciones a favor y en contra.
“Prefiero pagar la penalidad del contrato y romperlo”, dijo Teresa durante una conversación con Destino Positivo, el creador del proyecto. Según explicó, su salida se debe tanto a compromisos personales como a la creciente tensión dentro del programa. “Además de estar preocupada por mis negocios, estoy preocupada por la corte de José... también entró Vladimir, y eso fue la gota que colmó el vaso”, expresó con serenidad.
Destino, sin mostrar enfado, le respondió en tono cordial: “No me enfado, sobre todo si me vas a pagar la cláusula por romper el contrato”. Teresa agradeció la oportunidad y destacó que, pese a los conflictos, vivió “una experiencia bonita” y conoció “gente buena”, aunque admitió entre risas que “tenía dolor de cabeza todo el día con tanta gritería”.
En TikTok, el video de su despedida acumuló miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios celebraron su decisión, calificándola de “mujer inteligente” y “valiente por mantener sus principios”. “Perdió dinero, pero ganó en prestigio”, escribió una seguidora. Otros, sin embargo, cuestionaron el formato del reality y se preguntaron si los participantes deben pagar para entrar o salir del programa.
