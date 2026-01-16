Vídeos relacionados:

Ver más

El reguetonero cubano Jorge Junior, líder de Los 4, volvió a encender las redes al asegurar que podría aparecer muy pronto en El Rancho de Destino, el reality del momento donde participa La Diosa, su examiga y ahora rival pública.

En una serie de publicaciones en Facebook, el cantante comentó que lo habrían invitado a visitar el programa, y dejó claro que si va, no piensa quedarse callado.

“La semana que viene me citaron para El Rancho de Destino. Yo voy a desenmascarar a unos cuantos... Lo bueno se queda para el final. Yo voy a ver la infladera que hay formada. Así que el que quiera que se quede y el que no que se vaya”, escribió, dejando a sus seguidores con la intriga.

Aunque no se trataría de una entrada como concursante, su visita podría dar mucho de qué hablar. En el show, cada semana entra una figura pública para convivir y sorprender a los participantes, y la sola idea de ver a Jorge Junior en el rancho ya tiene a los fans imaginando la escena.

Horas antes, el reguetonero había avivado la polémica al publicar otro mensaje en el que llamaba “lacra” a uno de los concursantes —sin mencionar nombres—, lo que muchos interpretaron como un nuevo dardo hacia La Diosa, con quien mantiene una mala relación conocida por todos.

Jorge y La Diosa fueron amigos cercanos durante años, compartieron escenarios y colaboraciones en Cuba, pero la relación se rompió antes de que ella emigrara a Estados Unidos. Desde entonces, sus diferencias se han hecho públicas en redes, donde los fans siguen cada indirecta como si fuera un capítulo más del reality.

Lo más leído hoy:

Por ahora, ni Destino (el conductor) ni la producción han confirmado si la visita se concretará, pero si algo está claro es que si Jorge Junior entra al rancho, la calma durará poco. Y con el historial que tiene, más de uno ya está preparando el sillón para no perderse ese momento.