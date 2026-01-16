Ver más

Kenny Robert abrió su corazón dentro de El Rancho de Destino y habló con total sinceridad sobre el momento difícil que atraviesa en la competencia. En un mensaje mirando a cámara, el creador cubano confesó sentirse decepcionado por la falta de apoyo que percibe desde fuera del reality, especialmente de personas que consideraba cercanas.

“Yo estaba en la tabla en el número cinco, luego pasé al seis y hoy estoy en el ocho”, contó. “No es obligatorio que la gente te apoye, pero uno siente la presión. Estoy desesperado. Solo pido apoyo a los negocios con los que trabajo y mis amistades, no quiero salirme de la competencia”, dijo visiblemente afectado.

Sus palabras no tardaron en generar reacciones, y una de las más comentadas fue la de Samantha Hernández, quien salió en su defensa con un mensaje contundente. “Yo soy testigo de cuántas ‘amigas’ y negocios lo buscan cuando les conviene. A veces hasta les hace trabajos sin cobrar, y ninguno ha sido capaz ni de llamar a su mamá para saber cómo está”, escribió. “Todo el que conoce a Kenny sabe que su madre es su vida, y que son ellos dos solos. Me atrevo a decir que es de los pocos reales en ese rancho… y el rancho le quedó grande.”

El comentario de Samantha se volvió viral y dio pie a una ola de apoyo hacia el influencer. “Team Kenny siempre”, “Él no merece sentirse así”, o “Sus verdaderos seguidores estamos contigo”, escribieron algunos usuarios. Muchos también señalaron que buena parte de su público vive en Cuba y no puede participar económicamente en el formato del programa.

A pesar del momento de frustración, Kenny sigue siendo uno de los concursantes más queridos del reality. Su autenticidad, su constancia y su cercanía con el público lo mantienen como una de las figuras más genuinas del show, incluso cuando las cámaras se apagan.